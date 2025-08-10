ליצן במעון קשר ילד לכיסא - הגננת צילמה ושלחה להורים

מומלצים -

בן של אחת האמהות במעון לילדים בהר חומה חזר השבוע מהמעון לאחר שהשתתף בפעילות בה ליצן “נחמד” קשר אותו לכיסא. ההורה פרסמה היום (ראשון) פוסט בפייסבוק, וכתבה כי לא ידוע לה מדוע נעשה המעשה, אך הגננת צילמה את הילד כשהוא קשור ושלחה את התמונה יחד עם שאר תמונות הפעילות לקבוצת הווטסאפ של ההורים - מבלי לראות בכך בעיה.

בהמשך, לאחר שההורה זועמת התלוננה, הגננת מחקה את התמונה וטענה שמדובר ב"בדיחה" והליצן ניסה להחזיק את הילד בכיסא בשל כך שהוא קם כל הזמן. בהמשך התגובות ממנהלת המעון ומהמפקחת צוטטו כהכחשה וכטענה כי מדובר בטעות ו"בדיחה לא מוצלחת".

ההורה, שהרגישה פגועה ומזועזעת, פנתה למשטרה והגישה תלונה רשמית. לצד זאת, היא פנתה גם לקבוצה ברשתות החברתיות, במטרה לקבל תגובות ודעות מהציבור.

משרד החינוך מסר בתגובה כי האירוע חריג וקשה, וכי מדובר בהתנהלות בלתי הולמת שעלולה לפגוע בילדים. עם פתיחת חקירת המשטרה בנושא, המשרד ציין כי אינו יכול להרחיב בנושא כרגע, אך ממשיך ללוות את ההורים ומתחייב לנקוט בכל הצעדים הנדרשים בהתאם לממצאי החקירה.