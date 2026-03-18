תוספת זמן והפחתה בכמות החומר: אושרו הקלות במבחני הבגרות

שר החינוך יואב קיש הודיע היום (רביעי) על שורת הקלות במבחני הבגרות ברקע המלחמה עם איראן. בין ההקלות: הפחתת כ-20% מחומר הבגרויות, מתן תוספת זמן של כ-15% והמרת מבחנים בעל פה ("אוואטר" בלבד) לציון פנימי.

ההקלות יינתנו לכלל התלמידים ברחבי הארץ ובכל שכבות הגיל הרלוונטיות. המשרד מקיים תהליך חשיבה בעניין מתן הקלות נוספות למעגל הנפגעים מהלחימה בחיזבאללה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

במשרד הבחירות הבהירו עוד כי במידה ולא תתאפשר חזרה ללמידה פרונטלית גם לאחר חג פסח, כל נושא הבגרויות ייבחן מחדש.

במסגרת המתווה, יינתנו ההקלות הבאות:

• הפחתה של כ-20% מהחומר הנלמד בכל מקצוע, באמצעות הרחבת הבחירה בכל הבחינות כך שהתלמידים יוכלו להתמקד בחלקים מצומצמים יותר מהחומר. במקצועות שבהם לא ניתן להרחיב את הבחירה בשל מבנה הבחינה, יינתנו דגשי למידה ממוקדים.

• מתן תוספת זמן של כ-15% בכל בחינות הבגרות.

• בחינות בעל פה "אווטאר" (בחינה בע"פ באנגלית, עברית לערבים וערבית ליהודים) לא יתקיימו והציון בהן יינתן על בסיס הערכה פנימית בית ספרית.

• בחינות הסמכה לטכנאים והנדסאים יידחו למועד מאוחר יותר לצורך הפחתת העומס.

פירוט ההתאמות בכל מקצוע יפורסם עד יום שלישי בשבוע הבא, כדי לאפשר היערכות מוקדמת וברורה. המשמעות היא שכל תלמיד יוכל להבין כבר לפני היציאה לחופשת חג הפסח מה מצופה ממנו ולהתכונן בצורה רגועה, ממוקדת וברורה יותר.

בנוסף, המשרד נערך להרחיב את מעגל ההקלות בהתאם להתפתחות המצב. במסגרת זו מתקיים שיח והתייעצות עם הנהלות בתי הספר, צוותי ההוראה, המחוזות, מועצת התלמידים, הנהגת ההורים הארצית ונציגי מוסדות ההשכלה הגבוהה, ועל פי הצורך ובהתאם לכך יפורסם מתווה מעודכן ומותאם.

נבחנת גם האפשרות לדחיית מועדי בחינות הבגרות, החלטה סופית תתקבל בהמשך בהתאם למצב הביטחוני ולדיונים עם השותפים וגורמי המקצוע.

השר קיש מסר בתגובה: "בתקופה הזו התלמידים שלנו מתמודדים עם מציאות מאתגרת ומורכבת, האחריות שלנו היא לוודא שהמערכת מתאימה את עצמה אליהם ולא להפך. המתווה שאנחנו מציגים נותן הקלות משמעותיות כבר עכשיו מתוך הסתכלות מפוכחת על מה שנלמד בפועל ומצב התלמידים".

הוא הוסיף גם כי "אם נראה שהלמידה מרחוק נמשכת גם לאחר חג הפסח, כל המתווה יבחן מחדש. אנחנו פועלים באחריות בשיח ובתיאום כדי להניח מתווה שמכבד את המאמץ של התלמידים והמורים, משקף את הלמידה שנעשתה, ושומר על הערך של תעודת הבגרות כעוגן להמשך הדרך שלהם".