סמוטריץ': הורה לילדים עד גיל 14 יוכל לצאת לחל"ת כל עוד מערכת החינוך סגורה

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' החליט היום (ראשון) כי במסגרת מתווה הפיצויים, במשפחות עם ילדים מתחת לגיל 14 בכל רחבי הארץ, יוכל אחד ההורים לצאת לחופשה ללא תשלום (חל"ת) כל זמן שמערכת החינוך סגורה.

בתוך כך, משרד האוצר צפוי לגבש בימים הקרובים באופן סופי את מתווה הפיצויים לעסקים ולעובדים שנפגעו, יחד עם נשיאות המגזר העסקי וההסתדרות.

שר האוצר סמוטריץ' אמר כי הוא "הנחיות פיקוד העורף לפתיחת חלק מהמשק הן מאפשרות בלבד ולא מחייבות, בוודאי במציאות בה אתם נמצאים עם זמני התרעה קצרים", וציין כי בימים הקרובים יפורסם מתווה הפיצויים המלא לעסקים ולעובדים שצריכים להישאר בבית.

משרד החינוך: תתאפשר פעילות חינוכית במסגרות המיועדות לבני נוער בסיכון - בכפוף לסמיכות למרחב מוגן תקני

משרד החינוך הודיע כי החל ממחר תתאפשר פעילות חינוכית פיזית במסגרות המיועדות לבני נוער בסיכון, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובכפוף לסמיכות למרחב מוגן תקני.

"ההחלטה התקבלה מתוך הבנה כי עבור בני נוער המצויים במצבי סיכון, המסגרת החינוכית מהווה עוגן של יציבות, ליווי ותמיכה - במיוחד בתקופות חירום", נמסר מהמשרד.

ההחרגה תחול על המסגרות הבאות: חסות הנוער והכלא, מרכזי חירום, קידום נוער היל"ה, מועדוניות, מח"טים ומפתנים וכן מרכזי נוער הפועלים בשעות אחר הצהריים. נדגיש כי אין מדובר בפתיחה של מערכת החינוך.