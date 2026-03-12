שר החינוך: מערכת החינוך בגוש דן ובצפון לא תפתח בקרוב

לא חוזרים כל כך מהר. שר החינוך יואב קיש הבהיר הבוקר (חמישי) כי מערכת החינוך בגוש דן ובצפון צפויה להישאר סגורה. קיש אמר: "נושא פתיחה חלקית כלל אינו רלוונטי". באשר לאפשרות של פתיחה מדורגת במקומות אחרים כדוגמת עוטף עזה, הדגיש השר כי לצורך פתיחת מערכת החינוך ביום ראשון נדרשת הנחייה מוקדמת שתאפשר למערכת להיערך, לפחות כ-24 שעות לפני כן. ככל שההנחיה תתקבל רק במוצאי שבת, פתיחת מוסדות החינוך באזורים שיאושרו תתאפשר ליום שני.

למעשה, במשרד החינוך מאשרים לראשונה את הפרסום ב-i24NEWS שהכיוון המסתמן לחזרה ללימודים יהיה באזור הדרום כאשר החזרה לבתי הספר תהיה בהגעה עצמאית וללא הסעות.

עוד ציין השר, כי משרד החינוך פנה לפיקוד העורף בבקשה להקדים את קבלת ההחלטה, על מנת לאפשר לרשויות המקומיות ולמערכת החינוך זמן היערכות מספק. הודגש כי בכל מקרה מדובר אך ורק ברשויות ובאזורים שיאושרו על ידי פיקוד העורף ובכפוף לרצון ולהיערכות של ראשי הרשויות המקומיות.