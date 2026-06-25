עשרות מיליוני שקלים: זינוק בשווי המתנות המסורתיות למורים בסיום השנה

עם סיום שנת הלימודים - גם מסורת המתנות למורים החלה. ומה שנחתם פעם במתנה מינימליסטית התרחב למתנות בשווי של מאות שקלים. כתבת הכלכלה עדי כהן יצאה לבדוק את הסוגייה ובדקה את הטרנדים האחרונים - ואת תגי המחיר שלהם.

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כאמור, בפתח החופש הגדול וברוח חגיגות הסיום בבתי הספר ובגנים, חותמת את השנה מסורת המתנות למי שבהחלט ניתן להגדיר "המלאכים שבחזית" - עובדי ההוראה. אלא, שכמו טרנדים רבים שעליהם רוכבות רשתות השיווק - גם המסורת היפה הזו פורצת גבולות משנה לשנה.

במפגש שבין מסורת של תשומת לב חביבה ותודה סמלית למורים שמחנכים את ילדינו, לבין טרנדים שיווקיים ופרסום אגרסיבי - נוצר שוק מפותח למדי.

לפי נתוני אתר SWISH שמנהל מועדוני לקוחות ומתמחה בגיפט קארדס, בשנה הנוכחית צפוי שוק המתנות לצוותי ההוראה לעבור את רף ה-60 מיליון שקלים.

לפי נתוני רשת BUYME, מחיר מתנה ממוצע לעובדי הוראה בשנה האחרונה עמד על כ-500 שקלים - עלייה של 42% לעומת השנה שעברה, אז עמד מחיר מתנה ממוצע על 352 שקלים. ב-2024 אגב, הוא עמד על 249 שקלים בממוצע.

כך, לצד חגיגות הסיום ומופעי סוף השנה שגם הם מתייקרים מקיץ לקיץ, הופך שוק המתנות לעובדי ההוראה למחייב וליקר יותר ויותר. ואומרים שאי אפשר להצמיד תג מחיר לאמירת תודה כנה ואמיתית - אז אומרים.