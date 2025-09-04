איפה משרד החינוך? לפחות 60 גנים נסגרים מדי שבוע בת"א

מומלצים -

מנכ"ל עיריית תל אביב יפו, מנחם לייבה, פנה היום (חמישי) למנכ"ל משרד החינוך מאיר שמעוני בנושא המחסור החריף בגננות בעיר. בדבריו ציין כי המחדל מביא לסגירה של גני הילדים מדי יום, כך שלפחות 60 גנים נסגרים מדי שבוע.

עוד העלה לייבה כי בגני החינוך המיוחד חסרות שלוש גננות - מנהלות גן וארבע גננות צהריים. מחסור זה, אמר, מביא לסגירת שלוש גני חינוך מיוחד בכל יום לימודים ולקיצור יום הלימודים לגני תקשורת בארבעה גנים נוספים. בגני החינוך הממלכתי בעיר, חסרות גננות סבב משלימות, דבר המוביל לסגירת גנים באופן יום

יומי, של בין חמישה ל-11 גנים בכל יום בשבוע, כל שבוע, הוסיף.

"החוסרים הללו אינם כוללים את הקשיים השוטפים, מול משרדכם, בכל הנוגע למתן מענה להיעדרויות בלתי צפויות של גננות - כמו ימי חופשה, ימי מחלה או ימי מחלת ילד", הדגיש לייבה. "עיריית תל אביב-יפו עושה ככל שביכולתה על מנת לגבות את המשרד ולייצר מענים כמו גיוס גננות הצהרונים, הסבה של תומכות חינוך להוראה (תכנית הכוללת לימודי תואר ראשון) ועוד", אמר.

לייבה ציין עוד כי העירייה משתדלת למלא את מקומן של גננות באמצעות תומכות חינוך. אך הבהיר שזהו אינו מענה ראוי ואינו יכול להיות לפתרון. "ביסוס החינוך על תומכות חינוך בלבד אינו פתרון. הרשות אינה יכול להחליף את תפקידו של המשרד", סיכם את דבריו.