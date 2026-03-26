בשורה ל-84 אלף משרתים: אושר מתווה ההקלות האקדמי המורחב

אלפי סטודנטים המשרתים במילואים ובקבע יוכלו להמשיך את שנת הלימודים תחת רשת ביטחון אקדמית, בעקבות מתווה חדש שפורסם היום (חמישי) על ידי אגף כוח האדם בצה"ל והמועצה להשכלה גבוהה.

המהלך נועד למנוע פגיעה אקדמית ב-84 אלף משרתים, מתוכם כ-70 אלף אנשי מילואים, שנמצאים בחזית ובעורף במסגרת מבצע "שאגת הארי". מנתוני צה"ל עולה כי 40% מהסטודנטים המשרתים בשירות קבע וזכאים למתווה, מוצבים ביחידות קדמיות.

הבשורה המשמעותית ביותר עבור הסטודנטים היא יצירת "ודאות אקדמית" בתנאי לחימה. מדי שבוע יפורסם לוח זמנים אקדמי מעודכן, בכפוף להנחיות פיקוד העורף, כאשר מועדי בחינות שנדחו יפורסמו בהתראה מראש.

המוסדות האקדמיים התחייבו לספק חלופות הערכה למי שלא יוכלו לגשת לבחינות המקוריות, וכן לאפשר היעדרות מבוקרת לצורך הכנה למבחנים. בנוסף, בחינות שהוגדרו כמקוונות עשויות לעבור למתכונת פיזית, אך זאת רק לאחר הודעה מוקדמת לסטודנטים.

לצד ההקלות בבחינות, המתווה מבטיח כי כל הזכויות האקדמיות של המשרתים יישמרו במלואן. זה כולל ליווי ותמיכה פרטנית, השלמות של חומר מעשי שפוספס במהלך השירות, וגמישות מרבית בחובת הנוכחות בשיעורים. המתווה מאפשר חזרה מדורגת לקמפוסים, מתוך הבנה כי המעבר משירות פעיל לספסל הלימודים דורש תקופת הסתגלות ותמיכה מוסדית.

במישור התחבורתי, הערכת מצב שנערכה הבוקר בנוגע לפעילות נמל התעופה בן גוריון העלתה המלצות לשינוי המתווה המצומצם הנהוג כיום. גורמי המקצוע המליצו לשרת התחבורה מירי רגב להגדיל את כמות הטיסות המריאות והנוחתות בישראל. עם זאת, נכון לשעה זו, טרם התקבלה החלטה סופית לגבי הגדלת מכסת הנוסעים המותרת, והנושא נותר בבחינה של גורמי הביטחון והתעופה.