שר החינוך: קייטנות הפסח לא ייפתחו ב-16 רשויות במרכז הארץ

שר החינוך יואב קיש הודיע היום (שבת) כי לאור הימשכות ירי הטילים מאיראן, קייטנות הפסח לא ייפתחו ברשויות החברות בפורום ה-16, המאגד תחתיו 16 ערים ומועצות אזוריות במרכז הארץ.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ההודעה של שר החינוך נמסרה כשהגיע לזירת נפילת שבר יירוט בגן ילדים בראשון לציון. עוד אמר השר קיש בזירה כי הלימודים לא ייפתחו עד שהירי יצטמצם משמעותית או ייפסק לחלוטין.

מפורום ה-16 נמסר כי הנושא היה תחת דיון לפני סוף השבוע, בו הוחלט פה אחד לא לפתוח את קייטנות הפסח ברשויות החברות בו. ההחלטה הוצגה בפני שר החינוך בפגישה שנערכה אתמול, והערב הייתה אמורה להתקיים פגישה נוספת בנושא, אך לאור הירי לאזור המרכז הבוקר, שר החינוך בחר לאמץ את החלטת הפורום.

כרמל שאמה הכהן, יו"ר הפורום וראש עיריית רמת גן, אמר: "לאור רמת הסיכון למטחי טילים ולנפילת ראשי נפץ בתחומי הערים שלנו, להפעיל קייטנות זו ממש רולטה רוסית. הפעלת קייטנות פסח מאופיינת ברמת סיכון מוגברת בשל העובדה שמדובר בלא מעט כוח אדם חדש או זמני שאינו מכיר את הילדים אישית שזה כמובן משליך על היכולת להרגיע אותם ולהכניס אותם למרחבים מוגנים מיידית".

i24NEWS

הרשויות החברות בפורום ה-16: ראשון לציון, נתניה, חולון, רמת גן, בת ים, רחובות, הרצליה, כפר סבא, רעננה, גבעתיים, קריית אונו, נס ציונה, רמת השרון, הוד השרון, יהוד-מונוסון, גדרה, מועצה אזורית דרום השרון ומועצה אזורית שדות דן.