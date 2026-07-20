5 חברי המל"ג התפטרו בעקבות אישור החוק להפרדה מגדרית באקדמיה

חמישה חברים במועצה להשכלה גבוה (מל"ג) הודיעו היום (שני) על התפטרותם הבוקר לנשיא המדינה הרצוג. ההודעה מגיעה במחאה על החוק להפרדה מגדרית באקדמיה לתארים מתקדמים שאושר בשבוע שעבר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית.

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במכתב ההתפטרות נכתב: "אישור החוק העוסק בהפרדה מגדרית בלימודים לתארים גבוהים באקדמיה, המהווה התערבות חסרת תקדים בעצמאותה של המועצה להשכלה גבוהה, והכוונה לקדם את יישומו באמצעות פתיחת תוכניות לימוד ברוח זו, צפויים לפגוע פגיעה קשה בערכי היסוד שעליהם מושתתת מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל: חופש אקדמי, שוויון, מצוינות ופלורליזם".

עוד נכתב: "פגיעה בעצמאותה של מערכת ההשכלה הגבוהה אינה פגיעה באקדמיה בלבד; היא עלולה לערער את חוסנה המדעי, הכלכלי, החברתי והביטחוני של מדינת ישראל. בנסיבות אלה, איננו יכולים להמשיך ולשמש חברים במועצה, ובכך להעניק לגיטימציה למהלכים הסותרים את הערכים שלשמם התבקשנו לכהן בה. לפיכך, לא נותר לנו אלא להסיר את שמנו מרשימת חברי המועצה ולהגיש את התפטרותנו לאלתר".

עם התפטרות חמשת חברי המל"ג, אשר בראשה עומד שר החינוך יואב קיש, המועצה למעשה מצטמצמת כעת מתחת לרף החברים הנדרש בחוק לכהונתה ולקבלת החלטות על ידה, מה שעתיד גם לסכל את יישום חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה, לצד מהלך נוסף להגבלת חופש המחאה במוסדות השכלה גבוהה, אשר דיון בעניינם תוכנן להתקיים מחר.

חברי המועצה אינם נחשבים עובדי המל"ג, אלא מתנדבים שנבחרים במסגרת עבודתם האקדמית וממונים או מאושרים על ידי שר החינוך ונשיא המדינה.

במל"ג אישרו את הדברים, אך טרם נמסרה תגובה.