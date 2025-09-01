בין חשש להתרגשות: שנת הלימודים תשפ"ו נפתחה

מומלצים -

שנת הלימודים תשפ"ו נפתחה הבוקר (שני) בהתרגשות רבה: שני מיליון וחמש מאות ושמונים אלף תלמידים נכנסו בשערי בתי הספר - חלקם בפעם הראשונה.

ולמרות המחסור במורים שנמצאים במילואים, זו שנת הלימודים הראשונה מאז שבעה באוקטובר שצפויה להתקיים כסדרה בכל רחבי הארץ. ילדי המועצה האזורית אשכול שחזרו הביתה אחרי תקופת פינוי ארוכה - זכו הבוקר לביקור של אורח מיוחד - שגריר ארצות הברית מייק האקבי.

למרות החזרה המיוחלת לשגרה, השמחה בקיבוץ מגן שבעוטף עזה לא שלמה - ובטקס המרגש מזכירים ומתגעגעים למי שחסר.

התלמידים חזרו הביתה, אבל המלחמה לא נגמרה ומורגשת כל העת - הדי הפיצוצים מעזה עדיין נשמעים באזור ומקשים על החזרה לשגרת חיים אמיתית.

בערערה בנגב האופטימיות הייתה זהירה אף יותר - שנת הלימודים נפתחה בצל איומים ממשיים על חייו של מנהל בית הספר, שגרמו ל-20% מהתלמידים ולמחצית המורים להיעדר מהיום הראשון ללימודים - שהתנהל תחת אבטחה כבדה.

בקריית שמונה חזרו בשמחה לשולחן הלימודים - אחרי שנה וחצי קשות התלמידים והמורים התרגשו לפתוח את השנה בבית - בנוכחותו של אורח מיוחד - נשיא המדינה יצחק הרצוג.

