בשל המחיר: 35% מההורים מוותרים על סוגי מזון בארוחה

יוקר המחייה כבר מזמן אינו מתבטא רק בשורת המחירים בסופרמרקט - הוא חודר גם לקופסת האוכל של הילדים: סקר חדש של ארגון לקט ישראל ומכון מדגם שתוצאותיו נחשפו הבוקר (רביעי), חושף כי כשליש מההורים (35%) בישראל מוותרים על סוגי מזון שונים ובוחרים במוצרים זולים יותר לטובת ארוחת העשר במהלך השנה האחרונה מסיבות כלכליות. אחד מכל שלושה הוסיף כי השיקול הכלכלי הוא הגורם המרכזי בהחלטה מה להכניס לכריך.

נתוני הסקר, הנערך בקרב 675 הורים לילדים בבית הספר היסודי, חושפים פערים כלכליים עמוקים ומתייחסים למשכורת ממוצעת למשפחה. מעל מחצית מהמשפחות המשתכרות מתחת לממוצע ציינו שהמחיר משפיע על בחירת המרכיבים לארוחת הילדים, לעומת כמעט פי חמישה ממשפחות בעלות הכנסה גבוהה מהממוצע.

בתחום הבריאות התמונה חריפה עוד יותר: 20% מההורים מוותרים על מוצרים בריאים בשל מחירם הגבוה, אך בקרב משפחות המשתכרות מתחת לממוצע הנתון קופץ ל־30%.

סמדר הוד עובדיה, סמנכ"לית תזונה ואיכות בלקט ישראל, מסרה: "קופסת האוכל של הילד הפכה למראה של המציאות הכלכלית בישראל. הורים רוצים לתת לילדיהם את הטוב ביותר, אך נאלצים להתפשר בגלל יוקר המחיה או לחץ חברתי. נתוני הסקר מחדדים את הצורך בהעלאת המודעות לתזונה בריאה ומאוזנת הן בקרב הילדים והן בקרב ההורים ובהנגשת מזונות בעלי ערכים תזונתיים גבוהים. כארגון הצלת המזון הלאומי אנו פועלים במסגרת תוכנית 'לקט בריאות' המבטיחה נגישות לירקות ופירות בשילוב חינוך תזונתי במסגרת בית הספר על-מנת שכל ילד יוכל להגיע לבית הספר עם ארוחה מזינה ושוויונית, בלי קשר לנסיבות הכלכליות בבית".