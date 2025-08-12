האוניברסיטאות מצטרפות לשביתה: "השתיקה הורגת"

מומלצים -

מספר מוסדות אקדמיים הודיעו היום (שלישי) על הצטרפותן ליוזמת השבתת המשק של משפחות החטופים והמשפחות השכולות של "מועצת אוקטובר" ביום ראשון הקרוב. מיוזמי השביתה נמסר: " "גם האקדמיה בישראל הבינה שהשתיקה הורגת".

הטכניון, אוניברסיטת תל-אביב, האוניברסיטה העברית, אוניברסיטת בן גוריון והאוניברסיטה הפתוחה הודיעו כי ראשיהן תומכים בשביתה. מעבר לשביתה עצמה, הנהלת הטכניון בחיפה הודיעה כי תאפשר לחברי הסגל לקחת חלק באירועי המחאה. כמו כן, האוניברסיטה העברית בירושלים הודיעה לסגל שלה כי תצטרף לקריאת משפחות החטופים והמשפחות השכולות ונפגעי 7 באוקטובר החברות ב"מועצת אוקטובר". במקביל, נשיא האוניברסיטה הפתוחה, הרקטורית והמנכ"ל יצטרפו לשביתת המחאה של משפחות החטופים, ויאפשרו גם לסגל ולסטודנטים להצטרף לשביתה.

הודעות אלה מצטרפת להודעות תמיכה קודמות בשביתה של אוניברסיטת בן גוריון ואוניברסיטת תל-אביב מאתמול. מיוזמי השביתה, משפחות חטופים ומשפחות "מועצת אוקטובר", נמסר: "גם האקדמיה בישראל הבינה שהשתיקה הורגת. אנחנו מודים לכל מי שתרם והצטרף לדרישה של משפחות החטופים ומועצת אוקטובר לשביתה למען החזרת החטופים וסיום המלחמה. בזכותכם ביום ראשון נעצור את המדינה. הבטחנו שהשביתה תהיה מלמטה למעלה, והציבור הישראלי הוכיח שהוא איתנו. תודה".

נזכיר כי, משפחות חטופים ומשפחות חללי 7 באוקטובר הכריזו שישביתו את המשק "מלמעלה למטה" ביום ראשון, 17 באוגוסט, החל מ-7:00 בבוקר - "למען הצלת החטופים והחיילים". זאת בשל החלטת הקבינט לפתוח בפעולה רחבה לכיבוש רצועת עזה.

במסיבת עיתונאים שקיימו במתחם שרונה בתל אביב, תחת הכותרת "השתיקה הורגת - משביתים את המדינה למען הצלת החטופים והחיילים" - הכריזו המשפחות רשמית על השבתת המשק, בהשתתפות חברות פרטיות, ארגונים, ועדי עובדים ואזרחים. בתוך שעות בודדות מרגע ההכרזה, מאות חברות פרטיות הודיעו על הצטרפות לעצירת המשק, לצד אלפי אזרחים שהודיעו כי ייקחו יום חופש. במקביל: בתוך שלוש שעות, בהתגייסות חסרת תקדים, הציבור תרם 500 אלף שקלים למהלך.

ממשפחות החטופים המובילות את עצירת המשק נמסר: "התמיכה הציבורית האדירה מרגשת ונותנת לנו כוח אדיר. קוראים לכל ראשי המשק, לראשי חברות נוספים, ולאזרחיות ואזרחי ישראל להודיע עוד היום על הצטרפותם לעצירת המשק".

ענת אנגרסט, אימו של מתן החטוף בעזה, אמרה: "אני מתחננת אליכם אזרחים יקרים, אל תשתקו יותר, אני יודעת שהלב שאיתנו כואב אבל זה לא מספיק, השתיקה הורגת. לכן אני כאן היום כדי לבקש מה שנמנעתי עד עכשיו, לבקש מראשי המשק, יש לכם את הכוח. השתיקה שלכם הורגת את הילדים שלנו".

רעות רכט-אדרי, אמו של עידו שנרצח במסיבת הנובה, הוסיפה: "18 אימהות של חטופים חיים לא רוצות לשלם את אותו המחיר שאני כבר שילמתי. 30 אימהות רוצות קבר, כמו שיש לי, שאפשר להגיע אליו ולבכות בו. עד היום שבתו בישראל על כסף, תנאים והעלאות - הגיע הזמן לשביתה של אזרחי ישראל למען הצלה מיידית של חיי האחים שלנו, של חיי החיילים שלנו".

לישי מירן-לביא, אשתו של עמרי שנחטף לעזה, אמרה כי "בחרנו היום לעמוד כאן יחד, כדי לקרוא לאזרחי ישראל לעצור את הטירוף. למנוע את האסון הבא. אנחנו קוראים לחברות ועסקים, לוועדים הגדולים, לארגונים ולאזרחים - חייבים לעצור. אני שולחת מכאן חיבוק גדול לחיילי וחיילות צה"ל ולמשפחות שלהם. אנחנו אוהבים אתכם ואנחנו פה גם בשבילכם - כדי שלא ייהרגו עוד חיילים, כדי שלא נשלם עוד מחירים איומים. עכשיו זה הרגע לעצור הכל, כדי להציל את החטופים והחיילים שלנו".

איל אשל, אביה של רוני שנפלה בקרב במוצב נחל עוז, הוסיף כי "בשבעה באוקטובר רוני שלי וחברותיה עמדו מול האויב עד הכדור האחרון. היא כבר לא תחזור. אבל עמרי, אהוב ליבה של לישי שעומדת לידי, עדיין יכול לחזור. אנחנו, המשפחות השכולות של מועצת אוקטובר, לא נסכים שיהיו עוד משפחות שיצטרפו למעגל השכול. הגיע הזמן להפסיק דיבורים. הגיע הזמן לפועל. ביום ראשון הקרוב עוצרים הכל".

ויקי כהן, אמו של נמרוד החייל החטוף בעזה: "דבריו של הרמטכ"ל לשרים ברורים. בקשתו להסיר את מטרת החזרת החטופים ממטרת כיבוש עזה מעבירה מסר חד וברור - ממשלת ישראל מוותרת באופן חד וברור על נמרוד שלי ועל כל החטופים. זה איננו מאבק אישי שלנו משפחות החטופים. זה מאבק של כל אזרחי ישראל. מכאן, אני קוראת לכולם להשבית יחד את המדינה בעוד שבוע מהיום בדיוק. נשבית כולנו את המדינה כדי שיחזרו החטופים, כדי שלא ימותו עוד חיילים, כדי להתחיל בשיקום מדינת ישראל".

צבי זוסמן, אביו של רס"ל במיל' בן שנפל בקרב בצפון רצועת עזה: "אנחנו כולנו רוצים למנוע מעוד משפחות בטווח המיידי והארוך את הדפיקה הנוראית בדלת. הדפיקה המבשרת כי בצער רב מדינת ישראל מודיע לכם על מות בניכם. יום העצירה והפעולות שאחריה יחזירו לכולנו את התקווה, לצורך כך נדרש לשלם מחירים. והכל יתחיל בעצירה בשבוע הבא".

מקהילת קיבוץ נחל עוז נמסר: "אנו מודאגים מהחלטת הממשלה להרחיב את הלחימה לפני החזרת החטופים הביתה. עמרי מירן ויתר החטופים בעזה נמצאים בסכנת חיים מיידית - החובה הראשונה היא להצילם ולהחזירם עכשיו ואת החללים להביא לקבורה. מדובר בפיקוח נפש. על הממשלה לקבל את ההחלטה המוסרית היחידה ולפעול להשבת כל החטופים החיים, וכן להביא את חללינו לקבורה ראויה בישראל. אנו קוראים לציבור להצטרף אלינו ולחברינו למאבק עד שישוב כל חטוף וחטופה - רק לאחר שובם של החטופים נוכל להתחיל בריפוי ובשיקום".