קיש: "שנת הלימודים תיפתח כסדרה - זה הישג" | הריאיון המלא

שר החינוך יואב קיש התראיין היום (ראשון) למהדורה המרכזית של i24NEWS לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר, ואמר כי עצם העובדה שהיא נפתחת כסדרה היא "הישג". בהמשך התייחס למחסור בכוח אדם, ותקף את משרד האוצר.

השר קיש ציין במהלך הריאיון כי "סוגיית תקצוב האבטחה בבתי הספר כמעט גרמה לעיכוב בפתיחת שנת הלימודים, אך בהובלת ראש הממשלה ובהמלצתי תוקנה הטעות, והכסף הועבר". הוא המשיך ותקף את משרד האוצר והשר בצלאל סמוטריץ': "הוא לא תקצב את אבטחת בתי הספר בבסיס התקציב של 2025 - הלימודים לא ייפתחו בלי אבטחה".

הוא התייחס למחסור במורים וגננות במערכת החינוך, וטען כי המספרים מנופחים. "הגענו ליום פתיחת שנת הלימודים עם חוסר של מאות בודדות - סביב 500 מתוך 250 אלף עובדי הוראה. כולל גננות מדובר אולי ב-600-700. מדובר בפחות מרבע אחוז, זה סדר גודל שהיה גם בשנה שעברה", אמר.

"אני בעד מהלך משמעותי של ירידה ל-20-19 תלמידים בכיתה. זה דורש כ־15 מיליארד שקל ובתקופה של מלחמה זה קשה. השנה הקרובה היא שנת היישום, ובעוד שנה נצא לדרך", הוסיף.

בני משי

על יוזמת השר איתמר בן גביר לאסור הפגנות ליד בתיהם של שרים אמר: "החוק קיים, לצערי לא נאכף. אין בעיה להפגין בסמוך, אבל לא על הבתים. זה מכוון נגד משפחות". הוא הדגיש כי לא ידע שהאם השכולה סיגל גלמן צורי הפגינה מחוץ לביתו כששהושמעה מוזיקה: "מעולם לא הייתי עושה דבר כזה. התנצלתי בפניה".

לסיום נשאל באיזו חולצה היו צריכים התלמידים להגיע מחר: "מי שרוצה לבוא בלבן שיבוא בלבן, מי שרוצה בצהוב - בצהוב. התלמידים יבחרו את הצבע, כל עוד נשמרת תלבושת אחידה".