שטחים בתמורה לתלמידות הספרדיות: הסיכום החדש בי-ם

מומלצים -

1,600 תלמידות תיכון מירושלים, ממוצא ספרדי, עדיין לא פתחו את שנת הלימודים הנוכחית, זאת בעקבות התעקשות מנהלי המוסדות שלא לאשר את שיבוצן למוסד החינוכי. היום (רביעי) הושג סיכום בין עיריית ירושלים למנהל סמינר בעיר שיאפשר את קבלתן לבית ספר. ל-i24NEWS נודע, כי במסגרת הסיכום, בית הספר יקבל שטחים חדשים - ויסכים לקבל את התלמידות. עם זאת, טרם נמצא פתרון לכאלף תלמידות בבית שמש.

כאמור, כחלק מההסכם, ייפתחו שתי כיתות לימוד חדשות, המיועדות לבנות שנותרו בבית, מהלך שיפתור את הבעיה הנוכחית. עוד נודע, כי בתמורה לקבלת התלמידות, הנהלת הסמינר תקבל שתי כיתות במבנה סמוך, וכן מתחם להקמת סמינר (שלוחה ספרדית בהנהלת בתו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי) וכן אולם לשימש באופן קבוע את פעילות הסמינר.

שר החינוך יואב קיש התייחס לסערה ואמר: "משרד החינוך בראשותי לא יאפשר אפליה בשום מוסד חינוכי בישראל - כל מוסד שימנע קבלה על רקע מוצא יעמוד מול סנקציות, כולל שלילת תקציב. בימים האחרונים פעלנו בנחישות מול מקרים קיצוניים בהם סמינרים פעלו בניגוד לחוק וסירבו לקבל תלמידות חרדיות".

"בירושלים, הנושא נפתר ויוקצו שתי כיתות נוספות שיאפשרו לכל התלמידות לשוב אל ספסל הלימודים כבר בתחילת השבוע הבא. לגבי בית שמש, משרד החינוך נמצא בקשר הדוק עם הרשות כדי להביא לפתרון מיידי", ציין, "תיכון אחד שסירב לשיבוץ צפוי לקבל כבר היום מכתב התראה משפטי עם דרישה להסדיר את המצב תוך 24 שעות - אחרת יישללו תקציבים. נמשך לפעול בנחישות כדי לעצר את התופעה הפסולה הזאת!".

כזכור, הסיפור מתגלגל כבר כמה חודשים, עת שמספר תיכונים סירבו לקבל תלמידות, בעיקר ממוצא ספרדי. בשל עובדה זו, העיריות ירושלים ובית שמש קיימו דיונים והורו על שיבוץ התלמידות לקראת שנת הלימודים.

יושב ראש דגל התורה גפני התייחס בתחילת השבוע לסערה, והפנה אצבע מאשימה דווקא לראשי מפלגת ש"ס. "אני יודע שיש כאן בעיות בנושא התיכונים בעיר ולכן אני קורא מהבמה המכובדת כאן לראשי ש"ס - תפתחו מוסדות חינוך חדשים כנאה וכיאה לציבור איכותי, כדי שיהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת ובהרחבה, מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו שהולכים וגדלים והמקום צר מלהכיל את כולם", אמר.

לפי סעיף 27 א'

יו"ר ש"ס, הרב אריה דרעי, השיב לגפני ואמר: "את האפליה העדתית אנחנו עוצרים לא בצעקות אלא במעשים בשטח, בפתיחת עוד ועוד מוסדות חינוך מעולים בכל הארץ, עם רמת לימודים גבוהה וחינוך לערכים".