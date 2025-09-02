הילדה שריגשה מדינה שלמה: אביגיל עידן עלתה לכיתה א'

מומלצים -

בין עשרות אלפי התלמידים שעלו לכתה א' - ילדה אחת הצליחה לרגש מדינה שלמה. שורדת השבי אביגיל עידן שנחטפה מביתה בכפר עזה ב-7 באוקטובר, עלתה אתמול (שני) נרגשת עם התיק החדש שקיבלה מהסבים לאוטובוס בית הספר והחלה את הפרק הבא בחייה.

כרמל עידן, סבה של אביגיל: "לפני חודש הבטחנו לה לקבל תיק כסבים אנחנו נותנים לכל הנכדים תיק. במשך חודש שלם היא שאלה – 'סבא מה עם התיק? איפה התיק?' היא כל כך התרגשה כשקיבלה אותו. מגיע לה להתרגש וגם לנו, אנחנו מתרגשים למרות כל האסון".

מצד אחד השמחה רבה, זהו רגע של גאווה – אולי ניצחון, כשאביגיל ממשיכה בחיים למרות הכל. אך לצד זאת, היא מציינת את היום המשמעותי הזה ללא הוריה רועי וסמדר ז״ל שנרצחו באותה שבת נוראית. אביגיל הקטנה, הצליחה בתושיה רבה להיחלץ מזרועות אביה ולהימלט לבית משפחת ברודץ׳, איתם נחטפה לרצועה כשהיא רק בת 4.

כרמל: "בלי ההורים זה מאוד קשה. גם לילדה קשה, בטח היא שואלת איפה אבא איפה אמא. למרות שהיא יודעת מה קרה". אביגיל הפכה בעל כורחה לאחד מסמלי האכזריות של חמאס ב-7 באוקטובר. מדינה שלמה נאבקה להשיב אותה הביתה, כשאחת התמונות היותר זכורות שלה היא לצד נשיא ארצות הברית לשעבר ג׳ו ביידן בבית הלבן, לאחר שחרורה.

כרמל הוסיף: "אצלי כל יום זה יום זיכרון: כל ערב, כל נסיעה אני לא מרוכז אני חושב על מה שהיה. הראש שלי לא נמצא. ככה אני חי מאז. אני כסבא מגיע לחבק, לנשק אותה, להיות איתה זה התפקיד שלה לא להחזיר אותה אחורה".

מאז שחרורה מהשבי, דודיה, זולי ולירון, אימצו אותה ואת אחיה מיכאל ועמליה למשפחתם, רחוק מהעוטף. המסע החדש בבית הספר הוא עוד צעד קדימה בשיקום הארוך של אביגיל, מסע מלא בתקווה, כוחות, ואנשים רבים שאוהבים ותומכים בה.

צפו בריאיון המרגש ששודר הערב במהדורה המרכזית - בתחילת העמוד