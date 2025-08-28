החזית הפדגוגית: המילואימניקים שבחרו לשנות כיוון לחינוך

מומלצים -

ארבעה ימים ל-1 בספטמבר, ובין המורים הנרגשים שמחכים להתחיל יהיו השנה גם מילואימניקים שעשו מאות ימי מילואים, ובעקבות המלחמה החליטו לשנות כיוון. הם הפכו מעורכי דין ואנשי הייטק לאנשי חינוך. כתבנו יונתן רווה היה איתם בהכנות לצלצול הראשון. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.