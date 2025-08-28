החזית הפדגוגית: המילואימניקים שבחרו לשנות כיוון לחינוך
ארבעה ימים ל-1 בספטמבר, ובין המורים הנרגשים שמחכים להתחיל יהיו השנה גם כאלו שעשו מאות ימי מילואים • בעקבות המלמה הם בחרו להחליף מקצוע ולהשקיע בדור הבא • צפו בכתבה המלאה
יונתן רוהכתב i24NEWS
ארבעה ימים ל-1 בספטמבר, ובין המורים הנרגשים שמחכים להתחיל יהיו השנה גם מילואימניקים שעשו מאות ימי מילואים, ובעקבות המלחמה החליטו לשנות כיוון. הם הפכו מעורכי דין ואנשי הייטק לאנשי חינוך. כתבנו יונתן רווה היה איתם בהכנות לצלצול הראשון. צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.
