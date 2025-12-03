הכי לא קרינג': המורות שגורפות לייקים בטיקטוק מהתלמידים

בעידן שבו התלמידים חיים בטיקטוק, גם המורות מצטרפות ובגדול. מורות צעירות מתעדות את היום שלהן בכיתה ומחוצה לה, מעלות סרטונים שמתפוצצים ברשת ומראות דור חדש של חינוך שמדבר את השפה של התלמידים. בין משמעת בכיתה לבדיקת מבחנים - כתבתנו נוי בן ארצי בדקה איך זה נראה מהצד של המורים.

על פי המורות, התלמידים שלהן לא רואים את זה בתור דבר "קרינג'", אלא להיפך - הם דווקא אוהבים את זה. המורות מספרות כי הסרטונים תורמים לחיבור בין המורה לתלמידים, בגלל הדיבור בגובה העיניים, ולו מתוך בחירה אסטרטגית.

עם זאת, ישנו סיכון בכך שהגבול בין סמכות לחברות מטשטש, ועלול לגרום לחלק מהתלמידים לזלזל בסמכות בעתיד. אך המורות טוענות שדווקא ההערכה של התלמידים וההזדהות שלהם דרך הסרטונים, זה מה שמביא את התלמידים לכבד את המורים, ואף מעודד אותם לדבר באופן פתוח איתם על הבעיות שלהם.

חלק מהמורות סיפרו כי לצד התגובות התומכות משאר הקולגות ומהתלמידים, יש גם תגובות פחות מעודדות, שמגיעות דווקא מהצד של ההורים. המורות מסבירות שזה נובע מתרבות של התערבות-יתר מצד ההורים שניתן לראות בשנים האחרונות.

