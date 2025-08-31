דו"ח האוצר חושף: שכר המורים החדשים עלה - הפערים נמשכים

מומלצים -

בשנתיים האחרונות עלה שכר המורים הצעירים ב-28%, כך פרסם היום (ראשון) משרד האוצר, בדו"ח השנתי של הממונה על השכר. השיפור נובע מהסכם שנחתם בשנת 2022, בזכותו הועלה השכר הממוצע בכ-16% ל16.5 אלף שקל בקירוב. השכר החציוני עלה בכ-18%, ל-15 אלף שקל בקירוב.

לצד העלייה בשכר, אחת ממטרות ההסכם הייתה לשפר את שכר המורים המתחילים. מהנתונים שנאספו ניתן לראות כי אכן ביצע שיפור מסוים, אך עדיין ניתן לזהות פערים משמעותיים בין המורים הצעירים לוותיקים. היחס בין שכר מורים בתחילת דרכם לבין מורים ותיקים עמד ב-2023 על 45%, לעומת 41% בשנת 2020 - פער גבוה מהממוצע במדינות ה-OECD, שם היחס עומד על 61%.

בנוסף, מורים חדשים משתלבים לרוב במשרות חלקיות בלבד - בשנה הראשונה שיעור המשרה הממוצע עומד על 65%, ובשנה השנייה על 77%, ורק לאחר שנים רבות הם מגיעים להיקף משרה מלאה. דבר המקטין עוד יותר את שכרם.

נתונים נוספים בדו"ח מעידים על ירידה מתמשכת ביחס בין תלמידים למורים. בשנת הלימודים תשפ"ד עמד היחס על 11 תלמידים בלבד לכל משרת הוראה. בעשור האחרון גדל מספר המשרות במערכת בכ-31%, כמעט כפול מקצב הגידול במספר התלמידים, שעמד על כ-14.8% בלבד.

הדו"ח מציג עלייה משמעותית בהיקף ביצוע שעות מילוי מקום. משנת תשע"ט ועד תשפ"ד עלתה כמות השעות בכ-29%, והתגמול עבורן עלה בכ-65% (לא כולל עלויות מעסיק). שעות מילוי המקום מבוצעות הן על ידי ממלאי מקום שאינם מורים פעילים, והן בהעלאת העומס על מורים מצוות בית הספר.

שיעור עובדי ההוראה מכלל כוח העבודה במשק עלה בעשור האחרון מ-5.48% ל-6.46%, נתון שממקם את ישראל במקום השני במדינות ה-OECD. נתונים אלו לכאורה מציגים מגמה הפוכה לדיווחים על מחסור במורים, דבר המחייב פתרונות ייעודיים לאתגרי ההון האנושי לצד צעדים להתייעלות ולשיפור איכות כוח ההוראה. עוד עולה כי בהשוואה בין לאומית, היחס בין שכר המורים לשכר הממוצע במשק בישראל דומה לממוצע מדינות ה-OECD.

עוד מצביעים נתוני ה-OECD על כך שהתלמידים בישראל לומדים יותר שעות וימים מאשר מרבית המדינות המפותחות, הן בבתי הספר היסודיים והן בחטיבות הביניים. יחד עם זאת, פער ימי החופשה בין תלמידים להורים נותר גבוה, בין היתר בשל העובדה שמדינת ישראל היא המדינה היחידה ב-OECD שבה מתקיימים לימודים שישה ימים בשבוע.

הדו"ח השנתי של הממונה על השכר אודות הוצאות השכר במערכת החינוך הממשלתית מתייחס לנתונים בחינוך הקדם-יסודי, יסודי וחטיבות הביניים - ללא חטיבות עליונות, לשנות הלימודים תשפ"ג ותשפ"ד. הוא מתמקד במאפייני השכר והתעסוקה של כ-150 אלף עובדי ההוראה, אשר מהווים כ-18% מהמגזר הציבורי, ומציג תובנות למקבלי ההחלטות באשר למדיניות הנדרשת לשמירה על יציבותה ופיתוחה של מערכת החינוך.