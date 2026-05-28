תלמידי תיכון בליך ברמת גן יצאו השבוע למחאה נגד אלימות, חרמות ובריונות ברשת, זאת על רקע אלימות הנוער הגואה ברחובות וברשתות. מאות תלמידים מבית הספר הפגינו נגד אלימות, חרמות ובריונות ברשת, כחלק ממהלך חינוכי וקהילתי רחב לקידום שיח מכבד, בטוח ומכיל בקרב בני הנוער.

במהלך פעילות המחאה נשאו התלמידים שלטים וקראו לעצור את האלימות וההסתה ברשתות החברתיות תוך העברת מסר ברור של אחריות חברתית, ערבות הדדית ואפס סובלנות לבריונות מכל סוג.

האירוע התקיים במסגרת תוכנית "מחוברים" של עיריית רמת גן, תוכנית עירונית למניעת אלימות, לחיזוק תחושת השייכות והחוסן הרגשי ולקידום קשר מיטבי בין תלמידים, צוותי חינוך, הורים והקהילה.

מ"מ ראש העיר רמת גן, עינב בר כהן, שהשתתפה במחאה, בירכה את התלמידים על היוזמה והמעורבות החברתית: "התרגשתי מאוד להצטרף לתלמידי בליך ולראות בני נוער איכותיים, ערכיים ואכפתיים יוצאים בקול ברור נגד בריונות, חרמות ואלימות ברשת. אני גאה בהם על האומץ לא לשתוק ועל הרצון האמיתי להוביל שינוי חברתי מתוך אחריות ואכפתיות לסביבה שלהם. השינוי המיוחל יגיע דווקא מתוך הנוער המעורב שבוחר לקחת אחריות ולהשפיע".