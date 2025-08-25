האובדן השקוף של המורים שאיבדו את התלמידיהם במהלך המלחמה
בעוד פחות משבוע תיפתח שנת הלימודים החדשה • עבור מורים רבים זו תהיה שנה מורכבת - לאחר שאיבדו את תלמידיהם בחודשים האחרונים • כתבנו פייר קלושנדלר פגש שניים מהם • צפו
פייר קלושנדלר כתב מגזין
בעוד פחות משבוע יצעדו לכיתה המורים הנרגשים, ובהם גם כאלה שאיבדו במלחמה יותר מתלמיד אחד. השכול שלהם שקוף יותר, האובדן שלהם שונה - אבל בפתיחת השנה גם אותם ילווה האבל על הנערים שגידלו וטיפחו - והפכו ללוחמים שנתנו הכל למען המדינה.
כתבנו פייר קלושנדלר, פגש שני מורים שכולים בהכנות לקראת שנת הלימודים, שתהיה השנה אחרת.
