האובדן השקוף של המורים שאיבדו את התלמידיהם במהלך המלחמה

מומלצים -

בעוד פחות משבוע יצעדו לכיתה המורים הנרגשים, ובהם גם כאלה שאיבדו במלחמה יותר מתלמיד אחד. השכול שלהם שקוף יותר, האובדן שלהם שונה - אבל בפתיחת השנה גם אותם ילווה האבל על הנערים שגידלו וטיפחו - והפכו ללוחמים שנתנו הכל למען המדינה.

כתבנו פייר קלושנדלר, פגש שני מורים שכולים בהכנות לקראת שנת הלימודים, שתהיה השנה אחרת.

צפו בכתבה המלאה ששודרה הערב (שני) במהדורה המרכזית - בתחילת העמוד