גם ביום השני ללימודים: אלפי תלמידות תיכון נשארו בבית

האפליה במערכת החינוך החרדית: גם הבוקר (שלישי), היום השני לשנת הלימודים החדשה, אלפי תלמידות תיכון בירושלים ובבית שמש נשארו בבית.

מנהלי המוסדות החרדים עדיין מסרבים לקבל את שיבוצי הרשויות המקומיות, ולקבל את התלמידות - שרובן ממוצא מזרחי - לכיתות הלימוד של התיכונים והסמינרים. מדובר בעשרות תלמידות שלא התקבלו למוסדות הנשלטים ומנוהלים על ידי חרדים אשכנזים.

אבל ההנהגה החרדית הורתה שלא לפתוח כלל את כיתות ט' בתיכונים, במחאה על התערבות הרשויות – וכך, הבעיה צמחה למימדים של אלפי תלמידות שאינן לומדות.

במוסדות החינוך החרדיים אפילו לא מכחישים ולא מסתירים, את העובדה שהסיבה לכך שהתלמידות לא מתקבלות למסגרת האשכנזית, היא מוצאן המזרחי. במשרד החינוך בתגובה מגבירים את האכיפה נגד מנהלי המוסדות. רובם זומנו לשימוע, וכעת יש איום להחריף את הצעדים נגדם עד כדי שלילת תקציבים ורישיונות.

אתמול הצית יושב ראש דגל התורה גפני דיון פוליטי סביב הנושא, כאשר תועד לועג לש"ס, ומזמין את המפלגה לפתוח מוסדות לימוד במשלה, בנוסח ספרדי. יושב ראש ש"ס דרעי אריה דרעי מיהר להגיב: "את האפליה העדתית אנחנו עוצרים לא בצעקות אלא במעשים בשטח, בפתיחת עוד ועוד מוסדות חינוך מעולים בכל הארץ. יישר כוח לרב משה גפני, שהבהיר עד כמה הציבור הספרדי אינו יכול לסמוך על אף מפלגה אחרת שתדאג לו".

תנועת ש"ס, נזכיר, הוקמה ב-1984, לפני 40 שנה, אך עד כה לא הצליחה לפתור את הסוגיה הזו. מה שמאפשר את גילויי הגזענות המקוממת הזו גם בשנת 2025. גפני אכן הציף את השאלה: מה עשו בש"ס כדי לפתור את הבעיה? ואולי בש"ס בכלל מעדיפים שלא לפתור את הבעיה, לגרור אותה עוד ועוד ורק לפזר הבטחות - כדי שהציבור הספרדי לא יחשוב חלילה להצביע למפלגות אחרות.

