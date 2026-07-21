המועצה להשכלה גבוהה אישרה: הגבלת מחאות פוליטיות במוסדות

המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) אישרה היום (שלישי) את הגבלת חופש המחאה באקדמיה. משמעות ההחלטה היא שייאסר על מוסדות ההשכלה הגבוהה להשתמש במעמדם לקידום מאבקים פוליטיים, ולא יוכלו להשבית את הלימודים כצעד מחאה.

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כאמור, על פי ההחלטה שאושרה, מוסדות ההשכלה הגבוהה לא ינקטו עמדה פוליטית מוסדית ולא יעשו שימוש במעמדם, בסמכויותיהם, במשאביהם או בפעילותם לצורך קידום עמדה או מאבק פוליטיים. עיקרון זה חל גם על פעולות והתבטאויות הנעשות בשם המוסד או מכוח תפקיד מוסדי בידי העומדים בראשו, חברי הנהלתו ובעלי תפקידים אקדמיים ומינהליים בכירים.

בהודעת המל"ג נטען עוד כי "עקרון הניטרליות המוסדית אינו פוגע כלל בחופש האקדמי או בחופש הביטוי של חברי הקהילה האקדמית. כל סטודנט, חוקר או איש סגל רשאי להביע את עמדותיו ולהשתתף בשיח הציבורי כאדם פרטי. ההחלטה נועדה לחזק את אמון הציבור במוסדות ההשכלה הגבוהה ולהבטיח את המשך קיומם כמרחבים אקדמיים פתוחים, עצמאיים ופלורליסטיים, תוך שמירה מלאה על החופש האקדמי וחופש הביטוי".

שר החינוך ויושב ראש המל"ג יואב קיש התייחס להחלטה ואמר כי "נשיאי המוסדות לא יכולים להשתמש באקדמיה כדי לקדם אג’נדות פוליטיות. האקדמיה היא בית לחופש מחשבה ולמחקר ולא כלי למאבקים פוליטיים. ההחלטה שקיבלנו היום שומרת על חופש הביטוי לכל סטודנט ואיש סגל, אך מחייבת את המוסדות האקדמיים להישאר ניטרליים ולא לנצל את מעמדם או את משאביהם כדי לקדם אג’נדה פוליטית".

"כך נבטיח שהאקדמיה בישראל תישאר מרחב פתוח שבו כל אדם יוכל ללמוד, ללמד ולחקור ללא חשש שהמוסד עצמו יאמץ עמדה פוליטית או יגרור אותו למאבקים שאינם חלק מייעודו האקדמי", הוסיף.