שנת הלימודים בפתח – והמחסור במורים מורגש מתמיד

שנת הלימודים החדשה אמורה להביא ריח של התחלה, אבל עבור הורים, תלמידים ומורים, היא מביאה בעיקר דאגה. מערכת החינוך פותחת את השנה עם אלפי משרות הוראה שלא אוישו.

מיכל הכהן, יו"ר ועד ההורים: "אני יכולה להגיד לך שאנחנו פותחים את שנת הלימודים במחסור במורים, אין לנו מורה לאנגלית אין מורה לספורט".

ומן הצד השני, אהובה ונה - מחנכת כיתה: "בעבר חינכתי שתי כתות במקביל בגלל המחסור במורים, משרד החינוך פרסם שחסר אלף מורים וכולנו עושים מאמץ גדול כדי להתגייס".

המחסור לא עוצר רק במורים חדשים. גם מנהלים עוזבים, ההורים חסרי אונים ותוהים מי יחנך את ילדיהם בשנת הלימודים הקרובה. לי הופמן – אמא לשתי תלמידות סיפרה: "המנהלת שלנו הודיעה שהיא עוזבת ולא האמנתי זה פשוט הזוי".

המחסור במורים היא רק אחת משורה ארוכה של סיבות שבגללן המורים שוקלים לעזוב את המערכת

המחנכת אהובה הוסיפה: "אין רצף חינוכי, כל פעם מתחלף שר חינוך והרבה פעמים זה סותר את השר הקודם וזה להחליף גישה וזה פוגע בנו בתלמידים במורים בכל המערכת. השחיקה היא מאוד גדולה, הכתות מאוד עמוסות, יש כיתות שמכילות 40 תלמידים וגם ב38 תלמידים קשה לתת מענה לכל ילד וילד".

וגם כשהמערכת מצליחה לגייס מורים חדשים, לא פעם מדובר באנשי צוות שלא עומדים בקריטריונים המקצועיים הנדרשים.

מערכת החינוך פותחת את השנה עם סימן שאלה גדול. אלפי משרות ממתינות לאיוש, אבל עד שהמורים לא יגיעו, הפערים ימשיכו להתרחב. לי הופמן: "אני מצפה ממערכת החינוך שתדאגי לבנות שלי, שתכשיר עוד מורים, שתדאג למורים איכותיים", ואהובה סיכמה בכאב: "חייב להיעשות כאן שינוי"

