למרות המודעות: מגיפת החרמות בבתי הספר רק מתרחבת

כמעט בכל כיתה בישראל יש ילד או ילדה שעוברים חרם, בין אם זה חרם שקט ברשתות החברתיות, או אם זה חרם גלוי שמלווה גם באלימות מילולית ופיזית • על אף המודעות שיש לנושא, נראה שמספר החרמות נמצא בעלייה • צפו