למרות המודעות: מגיפת החרמות בבתי הספר רק מתרחבת
כמעט בכל כיתה בישראל יש ילד או ילדה שעוברים חרם, בין אם זה חרם שקט ברשתות החברתיות, או אם זה חרם גלוי שמלווה גם באלימות מילולית ופיזית • על אף המודעות שיש לנושא, נראה שמספר החרמות נמצא בעלייה • צפו
יעל שני
1 דקות קריאה
יותר ויותר ילדים עוברים השפלות, בידוד חברתי ואלימות קשה. כמעט בכל כיתה בישראל יש ילד שעובר חרם או נידוי, אלימות מילולית ופיזית, העלבות בקבוצות וואטסאפ והפסקות שבהן הוא עומד בצד. תופעת החרמות הפכה לאחת המגפות השקטות, דווקא בעידן של מודעות גדולה ורשתות מאחוריהן מסתתרת פגיעה שמלווה לא פעם שנים קדימה. כתבתנו יעל שני הביאה במגזין השבת את סיפורם של הילדים שהמערכת לא רואה.
צפו בכתבה המלאה בראש העמוד
