דרעי על סערת האפליה: נעצור אותה באמצעות עוד בתי"ס

יו"ר ש"ס, הרב אריה דרעי, הגיב היום (שני) לסערת האפליה נגד בנות ספרדיות בבתי הספר, כשאמר כי "את האפליה העדתית אנחנו עוצרים לא בצעקות אלא במעשים בשטח, בפתיחת עוד ועוד מוסדות חינוך מעולים בכל הארץ, עם רמת לימודים גבוהה וחינוך לערכים".

בתוך כך, יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן הגיב בזעם לחשיפה: "במדינה יהודית בשנת 2025 ילדות בנות 14 לא מתחילות את הלימודים רק בגלל שהן נולדו למשפחה 'לא נכונה'. זו לא תקלה, זו שיטה. זו תוצאה של שנים של גזענות ממוסדת, עטופה בצביעות, במסורת, ב'ערכים'. זה לא התחיל היום, זה רק התפוצץ בפנים של כולנו הבוקר. אי אפשר לנתק את זה מהעובדה שהמפלגות שמייצגות את המגזר הזה בכנסת לא כוללות אפילו אישה אחת בשורותיהן מאז ומעולם. רק גברים. רק מקבלי ההחלטות ה'ראויים'. המדינה היחידה בעולם שקיימת בה תופעה דומה היא אפגניסטן תחת משטר הטאליבן. אז מה הפלא שגם ילדות מופלות כאן?... זה הזמן לדרוש שינוי עמוק, לא רק בקבלה לסמינרים, אלא בכל המבנה המאפשר לאפליה הזו להתקיים".

כ-2,600 תלמידות כיתות ט' בתיכון בירושלים ובית שמש לא פתחו הבוקר את שנת הלימודים בשל מחאה מצד מנהלי הסמינרים שמסרבים לקבל בנות, רובן ממוצא ספרדי, על אף דרישת משרד החינוך.

הסיפור מתגלגל כבר כמה חודשים, עת שמספר תיכונים סירבו לקבל תלמידות, בעיקר ממוצא ספרדי. בשל עובדה זו, העיריות ירושלים ובית שמש קיימו דיונים והורו על שיבוץ התלמידות לקראת שנת הלימודים. בירושלים מדובר ב-15 בנות, כולן ממוצא מזרחי, שסמינר "דרכי רחל" בעיר מסרב לקבל. בבית שמש מדובר בכ-50 תלמידיות שהסימנרים בעיר מסרבים לקבל את שיבוצי העירייה.

בעקבות כך, בירושלים ובבית שמש החליטו מנהלי הסימנרים, בגיבוי רבני המפלגה, ומנהיג דגל התורה הרב דוב לנדו הוחלט שלא לפתוח את כיתות ט' במוסדות בעיר.

מוקדם יותר, יושב ראש דגל התורה משה גפני שסייר בעיר בית שמש התייחס לסערה והפנה אצבע מאשימה דווקא לראשי מפלגת ש"ס: "אני יודע שיש כאן בעיות בנושא התיכונים בעיר ולכן אני קורא מהבמה המכובדת כאן לראשי ש"ס - תפתחו מוסדות חינוך חדשים כנאה וכיאה לציבור איכותי, כדי שיהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת ובהרחבה, מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו שהולכים וגדלים והמקום צר מלהכיל את כולם".