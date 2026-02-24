יש לנו מה ללמוד מהם: בית הספר היהודי ההישגי בעולם

בליבה של הקהילה היהודית השלווה בז'נבה, שוויץ, שוכן מוסד חינוכי מיוחד. בית ספר למצטיינים, שמעסיק מורים בתנאים הכי חלומיים - ומפנק מדי שנה תלמידים עם ציונים מושלמים.

בית הספר, הצליח להכין תלמידים לבגרות הקשה בעולם - הבגרות השוויצרית, שמצריך הכנה של ארבע שנים. "תעודת הבגרות הפדרלית דורשת רמת ידע גבוהה של מקצועות מדעים, ויכולת דיבור שוטפת בשלוש שפות", סיפרה אנאל בוגרת המוסד החינוכי.

שכר הלימוד השנתי ב"אוהלי מנחם ז'נבה" עומד על כ-40 אלף שקלים. בבית הספר לומדים כ-300 תלמידי, כשבכיתות א'-ז' ישנם 20 תלמידים בכל כיתה, ו-10 בכיתות הגבוהות יותר. "זה בית ספר יהודי עם פחות דגש על הלימודים האקדמאיים הקלאסיים, רצינו את ההזדמנות הדו-מסלולית שתביא לילדים לבחור", סיפרה רפאל, אמא לתלמידים.

