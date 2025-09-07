האפלייה במוסדות החינוך: חמישה מוסדות הועלו לשימוע

מומלצים -

האפלייה במוסדות החינוך החרדים: שר החינוך, יואב קיש, הגיע היום (ראשון) לבית שמש, לאחד ממוסדות החינוך בעיר, ונתן עדכון מצב. במקביל נודע כי חמישה מנהלי בתי ספר עלו לשימוע בעקבות הדיווחים על אי קבלת תלמידות, אך במקביל, נכון לכתיבת שורות אלו ישנן עוד 60 בנות שאין להן שיבוץ.

שר החינוך אמר: "אני פה בבית שמש, במוסד 'ממח' של נצח ישראל. ודווקא רציתי לדבר על הקבלה של הבנות הספרדיות למוסדות פה בבית שמש. יש לנו עדיין חמישה מוסדות שעולים לשימוע, שלא מתנהגים כשורה. לא נוותר. הרישום העירוני הוא זה שקובע, וכל מתווה שיהיה בהסכמת ההורים, אנחנו נאשר אותו".

בשבוע שעבר, הושג סיכום בין עיריית ירושלים למנהל סמינר בעיר שיאפשר את קבלתן של 1,600 תלמידות תיכון לבית ספר בעיר. ל-i24NEWS נודע, כי במסגרת הסיכום, בית הספר יקבל שטחים חדשים - ויסכים לקבל את התלמידות.