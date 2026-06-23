יועצת רה"מ לשעבר שתמכה ברפורמה: מינויי השר קיש למועצה להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה, בראשות שר החינוך ויו"ר המועצה יואב קיש, אישרה היום (שלישי) את מינויים של שלושה חברים לוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת), הגוף האמון על תכנון מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ועל תקצוב המוסדות האקדמיים. בין המינויים בלט מינויה של פרופ' לימור סמימיאן-דרש מהאוניברסיטה העברית. סמימיאן דרש הייתה יועצת של נתניהו. היום חשף נדב אלימלך כי ראש הממשלה בחן שיריון עבורה בליכוד, וכעת מתברר שהיא סירבה להצעה.

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סמימיאן דרש, פרופסור בבית הספר למדיניות ציבורית וממשל באוניברסיטה העברית, נחשבת לאחד הקולות הבולטים שתמכו ברפורמה המשפטית, וכיום היא משמשת כחוקרת ביטחונית ופובליציסטית. מלבדה מונו לחברי ועדה פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון, פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן, ופרופ’ שוקי שמר, יו"ר אסותא, שלמעשה אושר לקדנציה שנייה כחבר הוועדה.

שר החינוך ויו"ר המל"ג, יואב קיש, מסר: "הות"ת היא אחד הגופים המשמעותיים ביותר בעיצוב עתידה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. אני מברך את פרופ' לימור סמימיאן-דרש ואת פרופ' מרים מרקוביץ-ביטון על המינוי ואת פרופ' שוקי שמר על המשך כהונתו".

יו"ר ות"ת, פרופ' עמי מויאל, התייחס למינויים אף הוא: "מדובר במועמדים מצוינים, בעלי ניסיון עשיר וראייה רחבה ומגוונת של מערכת ההשכלה הגבוהה, על אתגריה וההזדמנויות העומדות בפניה. אני משוכנע כי הם יתרמו תרומה משמעותית לקידום יעדיה האסטרטגיים של המערכת, לחיזוק מצוינותה ולהמשך פיתוחה לטובת החברה והמשק בישראל".