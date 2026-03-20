יש בשורה להורים: תוכנית "בית הספר של החגים" תופעל בפסח

משרד החינוך מרחיב את המענה החינוכי והודיע היום (שישי) על הפעלת תוכנית "ניצנים בחגים" ("בית הספר של החגים") במהלך חופשת הפסח הקרובה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

התוכנית תופעל ברשויות שיבחרו בכך, שהוגדרו כצהובות, וכן ברשויות כתומות שהוחרגו לפעילות חינוכית בלתי פורמלית, במקומות שאושרו לכך על ידי פיקוד העורף.

הפעלת התכנית נועדה לאפשר לתלמידים מסגרת חינוכית-חברתית יציבה גם במהלך החופשה, ולהרחיב את המענה שניתן להם בתקופה זו. עיקרי ההחלטה יועברו באופן סדור ומקצועי לכלל הגורמים הרלוונטיים במערכת החינוך ולשטח, באמצעות צינורות המידע המקובלים.

שר החינוך יואב קיש: "אנחנו פועלים באופן עקבי להרחיב את המענה החינוכי ולהתאים את מערכת החינוך למציאות המשתנה. הפעלת תכנית ‘בית הספר של החגים’ מאפשרת לנו להעניק לתלמידים מסגרת יציבה ומענה חברתי גם במהלך חופשת הפסח".

"המהלך נעשה בתיאום עם פיקוד העורף, כחלק ממדיניות רחבה של שמירה על רצף חינוכי ומתן מענה אחראי ומותאם בתקופה זו", מסר קיש.