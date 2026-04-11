איך משלימים פער של שש שנים כשבמקום בית ספר מקבלים רק מקלט ומסכים?

עבור דור שלם של בני נוער בישראל, המושג "שגרה" הוא בגדר זיכרון עמום. זה התחיל במסכי הזום של תקופת הקורונה, המשיך בטבח ה-7 באוקטובר ובמלחמה הארוכה בעזה, והגיע לשיאו במערכות העוצמתיות מול איראן. בין אזעקה לאזעקה, הם אמורים להמשיך כרגיל – לפתוח מחברת ולהתכונן לבגרות. "עלינו לכיתה ז' בקורונה, ומאז זה פצע שכל פעם מקבל מכה באותו מקום," מתארת ענבר, תלמידת תיכון מפתח תקווה. "הוא לא מחלים, הוא פשוט נהיה עמוק יותר. אומרים לנו שאנחנו מתורגלים, אבל בכל פעם מחדש אנחנו מבינים שזה פשוט מצב הזוי".

נתונים חושפים כי מאז תחילת הלחימה נרשמו כ-128 נפילות סמוך או בתוך מוסדות חינוך. הלמידה מרחוק, שהייתה אמורה להיות פתרון, הפכה עבור רבים למקור של תסכול וחוסר אונים. התלמידים מעידים על קושי ריכוז אדיר ועל תחושה שמערכת החינוך נותרה מאחור. עם החזרה המהירה לשגרה לאחר הפסקת האש, החשש מהבגרויות הפך למוחשי.

לצד הפער הלימודי, בולט המחיר הרגשי הכבד. ליאת, אם לשלושה בני נוער, מתארת "ניתוק רגשי ודכדוך" שהפכו לחלק מהיומיום. המומחית מיכל דליות מצביעה על כך שהמלחמה הזו, שנמרחת "כמו מסטיק", הופכת את בני הנוער לעייפים ועצבניים יותר. "קשה מאוד לרתום אותם בחזרה ולשכנע אותם שללמוד דקדוק או לשון זה חשוב כשמסביב הכל בוער," היא מסבירה. הבדידות והתקפי החרדה בלילות הפכו לשיחות שבשגרה בין החברים, שנאלצים להעניק זה לזה עזרה נפשית ללא כלים מתאימים.

למרות הפצעים העמוקים, בני הנוער הללו מסרבים להיקרא דור אבוד: "אנחנו נהיה הראשונים לעמוד עבור המדינה, בין אם בעורף ובין אם בחזית," מצהירים תלמידי י"ב בביטחון לקראת גיוסם לצה"ל. מיכל דליות מסכמת בנימה אופטימית: "הם יהיו דור מהמם – חלקם רגישים יותר וחלקם קשוחים יותר. השנים הקשות האלו בנו להם חוסן. הדור הזה יחזיק את המדינה בשתי ידיים, הוא רק צריך עכשיו קצת תנופה למעלה".