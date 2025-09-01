גפני לאנשי ש"ס: "תפתחו בתי ספר חדשים לבנות שלכם"

מומלצים -

אפלייה במערכת החינוך: כ-2,600 תלמידות כיתות ט' בתיכון בירושלים ובית שמש לא פתחו הבוקר (שני) את שנת הלימודים בשל מחאה מצד מנהלי הסמינרים שמסרבים לקבל בנות, רובם ממוצא ספרדי על אף דרישת משרד החינוך.

הסיפור מתגלגל כבר כמה חודשים, עת שמספר תיכונים סירבו לקבל תלמידות, בעיקר ממוצא ספרדי. בשל עובדה זו, העיריות ירושלים ובית שמש קיימו דיונים והורו על שיבוץ התלמידות לקראת שנת הלימודים.

בירושלים מדובר ב-15 בנות, כולן ממוצא מזרחי, שסמינר "דרכי רחל" בעיר מסרב לקבל. בבית שמש מדובר בכ-50 תלמידיות שהסימנרים בעיר מסרבים לקבל את שיבוצי העירייה.

בעקבות כך, בירושלים ובבית שמש החליטו מנהלי הסימנרים, בגיבוי רבני המפלגה, ומנהיג דגל התורה הרב דוב לנדו הוחלט שלא לפתוח את כיתות ט' במוסדות בעיר.

יושב ראש דגל התורה גפני שסייר בעיר בית שמש התייחס לסערה והפנה אצבע מאשימה דווקא לראשי מפלגת ש"ס, "אני יודע שיש כאן בעיות בנושא התיכונים בעיר ולכן אני קורא מהבמה המכובדת כאן לראשי ש"ס - תפתחו מוסדות חינוך חדשים כנאה וכיאה לציבור איכותי, כדי שיהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת ובהרחבה, מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו שהולכים וגדלים והמקום צר מלהכיל את כולם".

סיעת ש"ס מסרה בתגובה: "משימת חייה של תנועת ש"ס היא הקמת מוסדות חינוך לתפארת עבור הציבור הספרדי, וכך היא פועלת בהצלחה רבה עשרות שנים בכל רחבי הארץ. יישר כוח לרב משה גפני, שהבהיר עד כמה חשוב שתנועת ש"ס תמשיך להיות חזקה ועצמאית, ועד כמה הציבור הספרדי אינו יכול לסמוך על אף מפלגה אחרת שתדאג לו".

משרד החינוך פרסם הבהרה: "ברוב מוחץ של מוסדות החינוך החרדיים בירושלים ובבית שמש נפתחה שנת הלימודים כסדרה. המחוז החרדי פועל בשיתוף פעולה עם העיריות והנהלות המוסדות למימוש ואכיפת השיבוצים, לרבות בסמינרים בהם שכבת כיתה ט' טרם נפתחה".

"משרד החינוך מבהיר כי שיבוץ תלמידות הוא מחייב, ולא עניין לבחירה של מנהלי מוסדות. כל מוסד נדרש לפתוח את שעריו בהתאם לשיבוץ שקבעה הרשות המקומית".

מעיריית בית שמש נמסר: "עיריית בית שמש שיבצה את כלל התלמידות לסמינרים ואין תלמידה שלא שובצה למסגרת. באשר לעובדה שיש סמינרים שאינם מקבלים את השיבוץ של העירייה - הן ספרדיות והן אשכנזיות - הנושא הועבר לדיון משרד החינוך שידון בכובד ראש וימצא את הדרך לאכוף את החלטת העירייה.

ממשרד החינוך טרם ומתיכון דרכי רחל טרם התקבלו