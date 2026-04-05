מבצע "שאגת הארי" נכנס היום (ראשון) לשבוע השישי שלו, כאשר טרם נקבע מתווה מאושר לפתיחת מערכת החינוך, לכשהדבר יאושר על ידי פיקוד העורף. עם זאת, ל-i24NEWS נודע, כי מורים, מורות וגננות קיבלו היום (ראשון) הודעות מהן עולה כי המנהלים נדרשים להיערך לפתיחה מדורגת כבר מיום חמישי הקרוב. מההודעות, שהגיעו לידי המערכת, עולה כי חזרת תלמידי י"א וי"ב, לצד גני הילדים, נמצאת כעת על הכוונת - ככל הנראה גם בחלק מהיישובים הכתומים.

הודעות ההיערכות הועברו לסגל החינוכי שעה שטרם הושג מתווה מוסכם ומאושר בין משרד החינוך לפיקוד העורף. חשוב לציין כי על מנת לאפשר פתיחה מכל סוג של מערכת החינוך, יידרש שינוי בהנחיות - ובפיקוד העורף ממתינים לראות את התפתחויות הימים הקרובים.

במקביל, במשרד החינוך לוחצים כדי לפרסם מתווה כבר מחר (יום שני), אך על פי ההערכות - הסכמות כאלו יתקבלו רק במהלך החג השני.

כזכור, מתווה הלימודים המקודם כעת מדבר על חזרה לקפסולות למידה על פי שכבת גיל, במטרה לצמצם את מספר הנוכחים במוסד החינוכי בכל רגע נתון.

המתווה נשקל ברקע הערכת יעילות הלמידה מרחוק, בעיקר בקרב תלמידי הכיתות הצעירות. ההיערכות כוללת חלוקה של התלמידים לפי קבוצות גיל, במטרה לשמור על למידה ממוקדת ומסודרת יותר, וגם על מנת להקל על ההורים בעבודה ובמשק.

לצד זאת, המהלך עדיין תלוי באישור פורמלי של ארגוני המורים, שכן כל שינוי בתוכנית הלימודים או בהיקף החופשות מהווה שינוי בהסכם העבודה. ברשויות המקומיות, כולל רשויות כתומות, אין התנגדות מהותית, אך הן דורשות שהסמכות לפתיחת המוסדות תישאר בידי ראשי הערים.

משרד החינוך מדגיש כי כל החלטה סופית תיעשה בהתאם להתפתחויות הביטחוניות ובהנחיית פיקוד העורף, במטרה לשמור על ביטחון התלמידים והמורים תוך שמירה על רציפות הלימודים.