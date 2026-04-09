חזרה לא חלקה לשגרה: ההורים שלא שלחו הבוקר את הילדים לביה"ס

אחרי 40 ימים ארוכים של אזעקות ושיבושים, מערכת החינוך נפתחה והילדים חזרו למסגרות. רבים אומנם חיכו ליום הזה, אך נראה שלא כולם שמחים מהמעמד, והחשש מפני שבירת הפסקת האש הנפיצה ממילא גבר על חלק מההורים - שבחרו להשאיר את הילדים יום נוסף.

עבור ילדים רבים, הלמידה מרחוק הייתה חלופה לא מספיקה לכיתה. ענבל שליט מגן יבנה מספרת שעבור שלושת ילדיה החזרה לבית הספר הייתה הכרחית. בזמן המלחמה הילדים התחברו לשיעורים מהמיטה ולא באמת הקשיבו, ומהר מאוד הפכו את הלילה לזמן הפעיל שלהם במהלך היום, כך שפתיחת בתי הספר הגיעה עבורם בזמן הטוב ביותר.

בזמן שברשויות הירוקות מרבית ההורים שלחו את הילדים לבתי הספר בחפץ לב, גלי אדרי מנהריה, אמא לילדים בכיתה א' ובכיתה ו', עדיין לא סומכת שהמצב בצפון מצדיק את פתיחת מערכת החינוך. השיגורים במהלך לצפון גרמו לה להמתין עוד כמה ימים לפני שתחזיר את הילדים למסגרות.

כדי לגרום לחזרה לשגרה להיות רכה עד כמה שאפשר, הצוותים בבתי הספר ניסו ליצור תחושת ביטחון, למרות הפערים שהצטברו במהלך המלחמה. איריס ורד, מנהלת בית הספר עין גנים בפתח תקווה, מספרת שהחזרה היום עסקה קודם כל בלראות את הילדים שוב, להכיל אותם, ולנסות להחזיר להם תחושת יציבות. למרות ששערי בתי הספר נפתחו מחדש, נראה שהדרך חזרה לשגרה מלאה עדיין בחששות.