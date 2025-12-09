המקרה ה-12: תינוק בן 11 חודשים נפטר מסיבוכי חצבת

המקרה ה-12: תינוק בן 11 חודשים ללא מחלות רקע, שטרם חוסן, נפטר היום (שלישי) בעקבות סיבוכי חצבת - כך הודיע משרד הבריאות. הפעוט הועבר לבית החולים רמב"ם לפני כשבוע, שם חובר למערכת אקמו.

משרד הבריאות ציין כי ב-11 מקרי התמותה הנוספים, הנפטרים הם תינוקות בריאים וללא מחלות רקע שלא חוסנו נגד המחלה, והוסיף כי חצבת בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח. האזורים המוגדרים בהתפרצות הם: ירושלים, בית שמש, בני ברק, מודיעין עילית, צפת, קריית גת, טבריה, חריש, נוף הגליל, אשדוד, נתיבות והמועצה האזורית מטה בנימין.

משרד הבריאות

מומלץ לכלל הילדים להתחסן בגיל שנה ובגיל שש, כחלק מתוכנית החיסונים השגרתית. עם זאת, במקומות עם התפרצות מומלץ להקדים את מנת החיסון השנייה לגיל שנה וחצי, ולבצע חיסון נוסף לתינוקות בגילאי 6 עד 11 חודשים באזורי התפרצות, וכאשר נוסעים לשם. בערי ההתפרצות ניתן להגיע להתחסן ללא תור מקדים.