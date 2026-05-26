התרעה? קודם סיגריה: אחד מכל חמישה מעשנים נכנס באיחור למרחב מוגן בגלל העישון

המלחמה והמתח הביטחוני משפיעים גם על הרגלי העישון של הישראלים: סקר חדש שפורסם היום (שלישי) על ידי מכון רושינק בקרב 600 נשאלים מגלה כי לפחות אחד מכל חמישה מעשנים מודה שנכנס באיחור למרחב מוגן - משום שלא רצה לכבות את הסיגריה.

לפי הנתונים, 54% מהמעשנים דיווחו כי עישנו יותר במהלך תקופת הלחימה מול איראן, כאשר 17% ציינו עלייה משמעותית בכמות הסיגריות ביחס לשגרה. הסיבה המרכזית לכך, לפי הסקר, היא לחץ וחרדה - שעליהם הצביעו 58% מהנשאלים לצד קשיים ודאגות כלכליות.

עוד עולה מהסקר כי 17% מהמעשנים נהגו להדליק סיגריה מיד לאחר קבלת ההתרעה המקדימה על שיגור טילים, ו-31% העידו כי הרגישו צורך לעשן מיד לאחר היציאה מהמרחב המוגן.

לצד העלייה בצריכת הסיגריות, נרשמה גם ירידה במוטיבציה להיגמל. רק 17% מהמעשנים אמרו כי תקופת הלחימה חיזקה אצלם את הרצון להפסיק לעשן, בעוד 60% העידו כי אינם שוקלים גמילה כלל בשלב זה.

ד"ר אריאל רוקח, מומחה למחלות ריאה ויו"ר החברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון בישראל, הסביר כי "החיים המתוחים בישראל משפיעים באופן ישיר על הרגלי העישון. המתח המתמשך והשהייה הממושכת בבתים ובמרחבים מוגנים מובילים לא פעם לחזרה לעישון ולהגברת הצריכה". לדבריו, העישון בחללים סגורים פוגע גם בבני הבית שאינם מעשנים, ובעיקר בילדים.