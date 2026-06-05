קשה להאמין שלפני פחות מ-50 שנה המשמעות של אבחון בקטרקט היה בסופו של דבר אובדן הראייה. נקודת המפנה, שהחזירה למעשה למיליונים את הראייה - ואפשרה למיליונים רבים לשמור עליה - נרשמה ב-1973, כאשר ד"ר פטרישיה באת' הפכה לאישה האפרו-אמריקאית הראשונה שסיימה התמחות ברפואת עיניים באוניברסיטת ניו יורק (NYU).

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היא נולדה בנובמבר 1942, בשכונת הארלם שבניו יורק, למציאות שבה הסיכוי שלה להצליח בחיים, ולשבור את המעגל בו נולדה וגדלה - היה נמוך מאוד, מעצם היותה אישה אפרו-אמריקנית.

מדובר בשיא תקופת ההפרדה הגזעית בארצות הברית, כאשר בפני נשים - במיוחד כאלו ממוצא אפרו אמריקני - התמודדו בפני חסמים רבים שנראו בלתי ניתן לפיצוח. לבאת' היה נשק סודי - הורים שהאמינו כי מגבלות המדע והחברה, אינן מגבילות את הדמיון של בתם.

אביה שהיה נהג הרכבת התחתית השחור הראשון בעיר, עורר את סקרנותה לגבי העולם, ואמה, שעברה כמנקה - קנתה לה את המיקרוסקופ הראשון. הרגע הזה הפך למפעל החיים שלה כאשר כבר בגיל 16 זכתה להכרה לאומית כשמחקר שערכה על מחלת הסרטן פורסם בכנס מדעי בינלאומי.

מכאן - דרכה נסללה בהדרגה, כאשר היא המשיכה לנפץ את תקרת הזכוכית ולדלג בהצלחה רבה מעל כל המכשולים שהחברה הציבה בפניה. היא סיימה תיכון בשנתיים וחצי בלבד, המשיכה לתואר ראשון בכימיה, ובשנת 1968 סיימה בהצטיינות את לימודי הרפואה באוניברסיטת הווארד.

חמש שנים לאחר מכן, הפכה לאישה האפרו-אמריקאית הראשונה שסיימה התמחות ברפואת עיניים באוניברסיטת ניו יורק (NYU). שנה לאחר מכן, הפכה לאישה הראשונה בסגל של מכון העיניים היוקרתי "ג'ולס סטיין" ב-UCLA. ב-1983 הייתה לאישה הראשונה בארצות הברית שעמדה בראש תוכנית התמחות ברפואת עיניים.

הפיתוח ששינה את העולם

כאמור, נקודת המפנה שעיצבה את השפעתה האדירה על הרפואה התרחשה במהלך הסטאז' שלה בניו יורק, כאשר היא נעה בין המרפאה היוקרתית של אוניברסיטת קולומביה והמרפאה הקהילתית בהארלם. היא גילתה פערים קשים מאוד בין המקומות, שכן בעוד שבקולומביה טופלו בעיות עיניים בשלבים מוקדמים, בהארלם טופלו המוני מטופלים שחורים ועניים הסובלים מעיוורון מוחלט שניתן היה למנוע.

היא סירבה להשלים עם העובדות הללו, וייסדה תחום רפואי חדש בשם - "אופתלמולוגיה קהילתית" – שילוב של בריאות הציבור עם רפואת עיניים קלינית. מטרתה היתה כדי להביא טיפול מונע לשכונות מוחלשות. תפיסתה, לפיה "הזכות לראייה היא זכות אדם בסיסית", הובילה אותה להקמת המכון האמריקאי למניעת עיוורון (AIPB) ב-1976.

השפעתה לא נעצרה רק בקהילה – אלא גם בהיבט הקליני טכנולוגי של עולם הרופאה. בשנת 1986 היא המציאה מכשיר בשם לפקו-אמולסיפיקציה (Laserphaco Probe) לייזר מהפכני הממיס ומסיר קטרקט בצורה מדויקת ופחות פולשנית. המצאה זו אפשרה לה לשבור תקרת זכוכית נוספת, כאשר הפכה שנתיים לאחר מכן לאישה האפרו-אמריקאית הראשונה לרשום פטנט רפואי בארצות הברית. הטכנולוגיה שפיתחה החזירה את מאור עיניהם למיליוני בני אדם ברחבי הגלובוס.

ד"ר באת' הלכה לעולמה ב-2019, לאחר שניפצה תקרות זכוכית לאורך כל ימי חייה. היא הותירה אחריה עולם מואר, שבו המדע והרפואה הם גם גשר לצדק חברתי וחמלה.

ד"ר פטרישיה באת' הלכה לעולמה בשנת 2019, לאחר חיים שלמים של ניפוץ תקרות זכוכית: היא הייתה האישה הראשונה בסגל של מכון העיניים היוקרתי ב-UCLA והאישה הראשונה שעמדה בראש תוכנית התמחות ברפואת עיניים בארה"ב. היא הותירה אחריה עולם מואר יותר, שבו המדע אינו רק כלי מעבדתי, אלא גשר לצדק חברתי וחמלה אנושית.