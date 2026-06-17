החשד לחומרי הרגעה במחית "פרינוק": נגבו תיעודים ממצלמות אבטחה בירושלים

החשד לחומרי ההרגעה במחית "פרינוק": המשטרה גבתה תיעודים ממצלמות אבטחה בשני סניפים של רשת "זול ובגדול" בירושלים, שבהם אותרו צנצנות מזון התינוקות החשודות.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

נוכח חומרת החשדות, הרגישות הרבה הנובעת מכך שמדובר בפעוטות, והצורך בהעמקת פעולות החקירה - המשימה הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) ציון במחוז ירושלים.

מוקדם יותר היום קיים מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשי פלד, הערכת מצב מיוחדת עם צוות החקירה. הוא הנחה לבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי לאתר בהקדם האפשרי את המקור שבו הוחדרו התרופות לתוך המחיות.

עם התפתחות החקירה והתחזקות החשדות החמורים, הוציא משרד הבריאות צווים לסגירת שני הסניפים שבהם נמכרו המחיות החשודות. למרות הצווים, הסניפים נותרו פתוחים ועבדו כרגיל, עד שבשעות האחרונות הגיעו למקום שוטרי מחוז ירושלים ווידאו מקרוב את סגירתם בפועל.