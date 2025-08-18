הקורונה עדיין כאן: משרד הבריאות מדווח על עלייה בתחלואה

מומלצים -

יוסי החלים מקורונה רק השבוע, לאחר שחש ברע וחווה את כל התסמינים שאנו זוכרים מלפני כמה שנים. זה אינו זיכרון נוסטלגי כי מסתבר שהקורונה עדיין כאן, ובגדול. הנגיף אף פעם לא עזב אותנו, הוא תמיד היה בסביבה בגלגול כלשהו. אבל לאחרונה יש דווחים על עלייה בתחלואה, יותר נדבקים – ויותר מביניהם שמפתחים מחלה ותסמינים.

על פי נתוני משרד הבריאות, יש עלייה של כ־30% במספר הנדבקים בקורונה בשבועות האחרונים. 205 מהם מאושפזים בבתי החולים – אם כי חשוב לציין, שרובם קשישים עם מחלות רקע קשות. בגלל שכיום אין חובת דיווח, בדיקה או בידוד, ההערכות הן שיש בקרבנו הרבה יותר חולים מהנתונים הרשמיים. מרביתם סובלים מתסמינים הדומים לשפעת: חום, חולשה, כאבי שרירים, צינון, שיעול ולעיתים גם בחילות.

בנוסף, חופשת הקיץ בעיצומה וישראלים רבים מטיילים בעולם. גם בחו"ל הקורונה בעלייה, כאשר במדינות כמו תאילנד למשל התחלואה גבוהה עוד יותר, ולכן גם קצב ההדבקה מהיר יותר.

לרופאי המשפחה המלצה ברורה עבור מי שמרגיש תסמיני קורונה ושפעת בכלל: יש להישאר בבית ולא להגיע לעבודה או ללימודים. אם חייבים לצאת, רצוי להקפיד על עטיית מסכה, אם כי זה פחות אפקטיבי, כשרוב האוכלוסייה ללא מסיכות. כך או כך, אין סיבה לדאגה כרגע. לפי הרופאים לא מדובר בגל חדש בהגדרה, או בנתונים חריגים שעלולים להקשות על מערכת הבריאות.

צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית, בראש העמוד.