תרומת ענק ויוצאת דופן: בילינסון יקבל 180 מיליון דולר

התרומה הגבוהה ביותר בישראל בתחום הבריאות: ענת וד"ר שמואל חרל"פ, ידידי בית החולים, תרמו 180 מיליון דולר לבילינסון.

ענת וד"ר שמואל חרל"פ תושבי ישראל, שכבר תרמו בעבר לבתי החולים בילינסון והשרון, החליטו לתרום הפעם לטובת בנייתו של מרכז הלב והמוח בבילינסון ובמעמד חתימת החוזה שנחתם בבית החולים, הודיעו כי החליטו לקרוא לו בשם "מגדל התקווה".

ענת וד"ר שמואל חרל"פ מסרו: "התרומה מעבירה מסר של תקווה לעתידה של מדינת ישראל. מגדל התקווה ישרת את כל חלקי החברה הישראלית. חילונים, דתיים, חרדים, מוסלמים ונוצרים, דרוזים, צ'רקסים - המגדל יהיה עבור כולנו, מגדלור של תקווה. ואם נזכה לחסות באורו, יהיה זה שכרנו".

ד"ר איתן וירטהיים, מנהל בתי החולים בילינסון והשרון, מסר: "התרומה נדירה ומרגשת, בפרט כשמדובר בתרומה כחול לבן, של ענת וד"ר שמואל חרל"פ. התרומה שמגיעה מתוך תחושת שליחות לאומית, צפויה לשנות את פני הרפואה בישראל לשנים רבות קדימה. מגדל התקווה יאחד תחת קורת גג אחת את מיטב הידע, הטכנולוגיה, המחקר והחדשנות בתחומי הלב והמוח, ויאפשר לנו להעניק טיפול מתקדם ומציל חיים לכל אזרח. זהו רגע מכונן עבור בילינסון ועבור מערכת הבריאות הציבורית כולה. לתרומה השפעות רחבות טווח על פיתוח בית החולים, פיתוח חסר תקדים בתחומי הלב והמוח, לצד גידול משמעותי בהיקפי וביכולות האשפוז בכלל בית החולים".

נתוני המגדל: משתווה בהיקפו לבית חולים בינוני-קטן

מגדל האשפוז ישתרע על פני כ-70 אלף מ"ר, 15 קומות (11 קומות מעל הקרקע ו-4 מתחת לפני הקרקע). הוא צפוי להכיל 300 מיטות אשפוז וטיפול נמרץ. הוא יכלול שמונה מחלקות מתחומי הקרדיולוגיה, נוירוכירורגיה, נוירולוגיה וניתוחי לב חזה.

3 קומות שלמות יהיו ממוגנות, כולל חדרי הניתוח, מתחם הדימות, חדרי הצנתורים ויחידות הטיפול נמרץ לב, טיפול נמרץ ניתוחי לב חזה וטיפול נמרץ נוירוכירורגיה.

מרכז הלב

המוקד של מרכז הלב החדש יהיה במתן טיפול מקיף לחולי לב, והוא יכלול מספר יחידות מתקדמות, כמו יחידת אשפוז מורחבת וטיפול נמרץ לב, יחידות צנתורים ואלקטרופיזיולוגיה, יחידות דימות הלב, כולל אקו לב, CT ו-MRI, יחידת מומי לב במבוגרים, יחידת טיפול בחולי אי ספיקת לב ומושתלי לב ומרפאות אמבולטוריות לאבחון ומעקב אחר המטופלים. המרכז יכלול מחלקה לכירורגית לב מתקדמת ומרכז להשתלות לב.

במרכז הלב יישמו טכנולוגיות דימות וטיפול חדשניות שיסייעו במהלך צנתורים מורכבים וניתוחי לב בתכנון וביצוע מדויק יותר של הפעולה, בנוסף למכשירים משולבים לשיפור זרימת העבודה ולזירוז תהליכים רפואיים במשולב עם בינה מלאכותית.

מרכז המוח

במסגרת פתיחת מרכז המוח החדש, מחלקות האשפוז של נוירולוגיה ונוירוכירורגיה יעברו הרחבה משמעותית ומספר המיטות המשותף יזנק. יחידת טיפול נמרץ משותפת (ICU) עם ציוד מתקדם וצוות מיומן תכפיל את גודלה.

במרכז המוח עתידים להיפתח שירותים חדשים וייחודיים ובהם: חמ"ל שבץ מוחי המאפשר ניהול מידי של אירועים מוחיים חריפים, חדרי ניתוח חדשניים וייעודיים, חדר צנתורים חדיש, יחידת אשפוז יום נוירולוגי, יחידת שבץ מתקדמת, מרכז אמבולטורי לניהול ומעקב אחר מטופלים עם מחלות נוירולוגיות שונות ומכון מחקר ייעודי לחקר מחלות נוירולוגיות שונות.

בנוסף יירכש מכשור רפואי מתקדם הכולל בין היתר MRI, כולל תוך ניתוחי, מכשיר לייזר לטיפולים זעיר פולשניים בגידולי מוח ומוקדים אפילפטיים, מכשיר MEG לאבחון אפילפסיה וכן בדיקת Bera-evoked potentials לתגובת גזע המוח לגירוי שמיעתי.

פתיחת מגדל התקווה מתוכננת לתחילת שנת 2027 ואכלוסו יאפשר את הכפלת היקפי הפעילות של המחלקות הקיימות במגדל האשפוז גור שאשא.