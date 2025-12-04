הציל חיים: נתרמו איבריו של בן ה-6 שנפטר משפעת

משפחתו של אריאל בן ה-6 שנפטר מסיבוכי מחלת השפעת למרות שהתחסן, הודיעה הבוקר (חמישי) כי איבריו נתרמו למספר אנשים בבית החולים שערי צדק. אריאל סבל לפני מספר ימים מחום ומשיעול, אולם אז מצבו הידרדר ובתום מאמצי החייאה נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

איבריו של אריאל הושתלו בהצלחה ב-4 בני אדם: הכבד הושתל בילד בן 6 בבית החולים שניידר, הכליה הושתלתה באישה בת 44 בבית החולים בילינסון, כליה נוספת הושתלה בילד בן 9 בבית החולים רמב"ם והמעי הושתל בגבר בן 36 בבילינסון.

משפחתו של אריאל מסרה: "הוא כל-כך אהב לעשות טוב לאחרים, לתת ולפנק. במותו הוא השאיר לנו צוואה לא כתובה – להמשיך את הדרך בה חי. חיים של נתינה".

טליה פרץ, מתאמת השתלות בשערי צדק, סיפרה: "לאריאל יש משפחה מדהימה - שהצליחה, בתוך שברון הלב, לראות את האחר ולהציל חיים. זו זכות גדולה".

דניאל חיים ביטון, בן 36, חי 17 שנה ללא מערכת עיכול מתפקדת - וכעת, בזכות השתלת המעי, הוא צפוי לשוב לחיים מלאים – ללא מכשירים רפואיים וללא הגבלות תזונתיות. ההשתלה הייתה נדירה ומורכבת והיא השלישית במספר בישראל ובבית החולים. דניאל סיפר: "אני רק רוצה לחזור לבשל, לטייל בעולם בלי המכשירים, להיות אבא, לפתוח מקום משלי ובעיקר – לאכול, להרגיש שבע באמת".

ממשרד הבריאות נמסר כי "בישראל ובמדינות נוספות, עונת השפעת השנה החלה מוקדם וניכר כי קצב התחלואה משפעת נמצא בעלייה תלולה, ממעקב אחר נתונים בעולם צפויה להיות עונה עם תחלואה קשה", עוד קרא המשרד לציבור להתחסן: "במרבית המקרים מסייע החיסון בהקלה בחומרת השפעת ומפחית משמעותית את הסיכון לתחלואה קשה או מוות".

