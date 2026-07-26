מינרליים, מסוננים - או בכלל מהברז? מחקרים גילו: אלה המים הכי בריאים לשתייה

אנחנו שותים אותם מדי יום, אבל כמעט לכל אחד מאיתנו יש דעה אחרת לגבי המים הבריאים ביותר - וכמובן גם לגבי הטעם. יש מי שלא מתקרב למי הברז, אחרים בטוחים שמים מינרליים הם הבחירה האיכותית ביותר, ויש מי שהשקיעו במערכת סינון מתקדמת. בשנים האחרונות נוספה גם דאגה חדשה - מיקרופלסטיק, חלקיקי פלסטיק זעירים שהתגלו כמעט בכל מקור מים שנבדק בעולם. אז מה באמת כדאי לשתות?

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במקום הראשון: מים מסוננים

כאשר משתמשים במסנן איכותי בעל תקן ומחליפים אותו בזמן, זו האפשרות שמציעה את פוטנציאל ההגנה הרחב ביותר. מחקרים מצביעים על כך שמערכות סינון איכותיות מסוגלות להפחית רמות של כלור, תוצרי לוואי של תהליך החיטוי, חלק מהמתכות הכבדות, תרכובות אורגניות מסוימות ואף חלק ניכר מחלקיקי המיקרופלסטיק.

עם זאת, חשוב לזכור שהיתרון הזה תלוי בתחזוקה. מסנן שלא הוחלף במועד עלול לאבד מיעילותו ואף להפוך למצע להצטברות חיידקים, אך בשורה התחתונה מסנן איכותי ומתוחזק היטב מעניק את שכבת ההגנה הרחבה ביותר מפני מזהמים אפשריים, ולכן הוא מדורג ראשון.

במקום שני: מי ברז

מי הברז בישראל ובמדינות מפותחות נחשבים בטוחים מאוד לשתייה. הם עוברים ניטור קבוע ונבדקים לאלפי מזהמים פוטנציאליים, כולל חיידקים, מתכות כבדות, חומרי הדברה ותרכובות כימיות. הכלור שמוסף למים נועד להגן מפני זיהום מיקרוביאלי לאורך מערכת ההולכה, וזהו יתרון שאין למים מינרליים.

גם במי הברז נמצאו במחקרים חלקיקי מיקרופלסטיק, אך ברוב המחקרים הכמויות שנמדדו היו נמוכות יותר מאלו שנמצאו במים מבקבוקי פלסטיק. בנוסף, ארגון הבריאות העולמי מציין כי עד כה אין ראיות חד-משמעיות לכך שרמות המיקרופלסטיק שנמצאות במי השתייה גורמות לנזק בריאותי, אך המחקר בתחום עדיין מתפתח. בשורה התחתונה: מי הברז הם בחירה בטוחה ובריאה עבור רוב האנשים, אך מסנן איכותי יכול להפחית עוד יותר את החשיפה לחלק מהמזהמים.

במקום השלישי: מים מינרליים

למרות התדמית היוקרתית, מים מינרליים אינם מדורגים ראשונים מבחינה בריאותית. אומנם הם מגיעים ממקורות טבעיים ועשויים להכיל יותר מינרלים כמו סידן או מגנזיום, אך התרומה שלהם לתזונה היומית מוגבלת יחסית. מנגד, בשנים האחרונות פורסמו מחקרים שמצאו כי מים בבקבוקי פלסטיק מכילים לעיתים ריכוזים גבוהים יותר של מיקרופלסטיק לעומת מי ברז, בין היתר כתוצאה מהבקבוק עצמו, מהפקק ומתהליך הייצור והאחסון.

חשוב להדגיש שגם כאן עדיין לא הוכח שהרמות שנמצאו גורמות לנזק בריאותי, אך מדובר בתחום שנמצא במוקד המחקר העולמי ומוביל חוקרים להמליץ על צמצום חשיפה כאשר ניתן לעשות זאת. לכן, מים מינרליים הם מוצר בטוח לשתייה, אך נכון להיום אין הוכחה שהם בריאים יותר ממי ברז או ממים מסוננים, ובמקרים מסוימים הם אף עלולים לחשוף את הצרכן ליותר חלקיקי מיקרופלסטיק.