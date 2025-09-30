משרד הבריאות חשף: קיימת עלייה במקרי סרטן השד

לקראת חודש המודעות לסרטן השד שיצוין בחודש אוקטובר, משרד הבריאות פרסם היום (שלישי) דוח ובו מידע על היארעות, תמותה והישרדות מסרטן השד בנשים ישראליות. מהנתונים עולה: היקף סרטן שד חודרני בקרב נשים צעירות עלה ב-0.9% לשנה בין השנים 1996 - 2022, כאשר 4,812 מהמקרים אובחנו בשנת 2022. עיקר התחלואה - בנשים מעל גיל 50. כמו כן, חלה עלייה באחוז הנשים שאובחנו עם מחלה בשלב מוקדם מ-58% בשנת 2005 ל-72% בשנת 2022, ואחוזי ההישרדות מהמחלה עלו לאורך השנים.

כאמור, 4,812 מקרים חדשים של סרטן חודרני של השד ו-609 מקרים של סרטן ממוקד של השד אובחנו בשנת 2022 בקרב נשים ישראליות כאשר עיקר התחלואה הוא בנשים מעל גיל 50. נכון ל-31 בדצמבר 2022, חיו בישראל 22,143 נשים שאובחנו עם סרטן שד חודרני בין השנים 2018 – 2022.

מהנתונים, המתפרסמים כמדי שנה, עולה עוד כי בקרב יהודיות ואחרות, שיעורי התחלואה בסרטן חודרני של השד היו יציבים בין 1996 ל-2015, עם ירידה מובהקת בין 2015 ל-2022. בקרב נשים ערביות, התחלואה עלתה באופן מובהק מ-1996 עד 2015, והתייצבה אחר כך.

בקרב נשים יהודיות ואחרות בנות 39-20, נצפתה עליה מובהקת (0.9% בממוצע לשנה) בתחלואה בסרטן חודרני של השד בין השנים 1996 ל-2022. בקרב נשים יהודיות ואחרות בנות 75 ומעלה נצפתה ירידה מובהקת בתחלואה (0.7% בממוצע לשנה) במהלך אותה תקופה.

בסרטן ממוקד של השד, שמתגלה בעיקר באמצעות בדיקות סינון לגילוי מוקדם, נצפתה עלייה מובהקת לאורך השנים בשתי קבוצות האוכלוסייה.

ביחס לכ-70% מהמקרים של סרטן השד שאובחנו מאז שנת 2000, קיים מידע על שלב המחלה בעת האבחנה. ביניהם, נצפתה עלייה באחוז הנשים שאובחנו עם מחלה בשלב מוקדם ממוקד או עם חדירה מקומית בלבד. במקביל, שיעור המקרים שאובחנו עם מחלה בשלב מפושט אזורית ירד מ-38% בשנת 2005 ל-25% בשנת 2022, ואחוז הנשים שאובחנו עם מחלה גרורתית ירד מעט.

ההישרדות היחסית לחמש שנים מסרטן חודרני של השד בקרב נשים יהודיות/אחרות וערביות שאובחנו מ-2010 עד 2018 הייתה 90.8% ו-86.2%, בהתאמה. בקרב נשים יהודיות/אחרות וערביות שאובחנו מ-2003 עד 2009 היה שיעור ההישרדות היחסית לחמש שנים 88.0% ו-82.7%.

התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד

משנת 1995 פועלת בישראל התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן השד. התכנית מיועדת לנשים בגילאי 50 עד 74 בסיכון ממוצע למחלה, עבורן מומלצת בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים, ולנשים בנות 40 ומעלה בסיכון מוגבר למחלה, בשל מחלת שד שפירה או קיומה של בת משפחה מדרגת קרבה ראשונה אשר חלתה בסרטן השד, עבורן מומלצת בדיקת ממוגרפיה אחת לשנה (לא כולל נשים אשר נושאות מוטציה בגנים BRCA1/2 או בעלות תסמונות גנטיות ידועות אחרות).

לפני כחודשיים פרסם המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות את סיכום ממצאי הבקרה על התכנית הלאומית לגילוי סרטן השד בנשים בנות 50 עד 74 עבור השנים 2022-2016. בין שנים אלו בוצעו בישראל בממוצע כ-350,000 בדיקות ממוגרפיה בשנה בקרב אוכלוסייה ממוצעת של 975 אלף נשים בגילאים הללו.

מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, פרופ' ליטל קינן: "הנתונים החדשים אותם אנו מפרסמים בנוגע לסרטן השד - המחלה הממאירה השכיחה ביותר בנשים בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל – מחזקים את הצורך להמשיך בעידוד נשים בגילי 74-50 לביצוע בדיקת ממוגרפיית סינון אחת לשנתיים. גילוי מוקדם באמצעות בדיקות סינון הוכח כמפחית תמותה מסרטן שד, ובנוסף - גילוי מוקדם מאפשר לשנות את מהלך המחלה ולשפר את ההישרדות".

תגובת עמותת חלאסרטן: "לא ייתכן שגיל צעיר ממשיך להיות החסם המרכזי לאבחון מוקדם – מטופלות נשלחות הביתה עם גוש בשד. על רקע הנתונים שמציג משרד הבריאות, אי אפשר להמשיך להתנהג אותו דבר ולצפות לאבחונים מוקדמים. הדוח מאשר את מה שאנחנו בחלאסרטן רואות ומתריעות מהשטח באופן יומיומי: יותר ויותר צעירות מאובחנות".

עוד הוסיפו: "הבעיה הנוספת והלא פחות חמורה היא שכשהן כבר מגיעות עם תלונות ברורות הן נשלחות הביתה עם תשובה כמו 'זה כלום' או 'זה גוש חלב'. חודשים אחר כך האבחנה כבר מאוחרת".

ממנכ"לית העמותה נמסר: "יצרנו קטגוריית טיפול חדשה בישראל עבור צעירות וצעירים ואנו פועלים למען צעירים חולים ומחלימים בגילאי 18-44, מדובר באוכלוסייה שנופלת בין הכיסאות של המערכות הרפואיות והביורוקרטיות".