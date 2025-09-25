מחקר חדש מצא: השלכות המלחמה על בריאותם של תושבי העוטף

מומלצים -

תנועת "עתיד לעוטף" פירסמה היום (חמישי) את דו"ח הבריאות הפיזית והנפשית של תושבי עוטף עזה לשנת 2025. ממנו עולה תמונת מצב קשה ומדאיגה, לפיה, חשיפה ממושכת לטראומה מאז 7 באוקטובר מובילה להחמרה נרחבת במצב הבריאותי (פיזי ונפשי) של אלפי תושבים, מעלה את שיעור הפוסט־טראומה לרמות חריגות, ויוצרת סכנה ממשית ליציבות החברתית והדמוגרפית של האזור.

דו"ח הבריאות מבוסס על סקר שנערך על ידי נציגי תנועת "עתיד לעוטף", בשיתוף פעולה עם צוות חוקרים מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית בירושלים, נערך במרץ 2025 וכולל מענה של 2,889 תושבים מכלל יישובי העוטף. הדו"ח בוחן לראשונה באופן שיטתי את ההשפעה המשולבת של המלחמה על בריאות הגוף והנפש - ומבסס את הצורך הדחוף במדיניות בריאות ציבור מודעת־טראומה.

מטרת הדו"ח הינה להתמקד דווקא בבריאות פיזית ונפשית, נובעת מההבנה שהשלכות המלחמה על בריאות התושבים הן מורכבות ורב-ממדיות, ומחייבות מיפוי מקיף וטיפול מותאם. ללא הבנה ברורה של היקף הפגיעה הבריאותית קשה לתכנן התערבות טיפולית יעילה.

הממצאים המרכזיים

• פוסט טראומה נרחבת: 21.3% מהמשיבים זוהו כסובלים מפוסט-טראומה, 58.2% מהמשיבים דיווחו על רמות גבוהות עד גבוהות מאוד של עירנות, המעידה על מצב של לחץ פסיכולוגי מתמשך, 49.3% דיווחו על היותם קופצניים או נבהלים בקלות.

• השפעה על יציבות הקהילה: 75% ממשיבי הסקר הסובלים מפוסט-טראומה שוקלים לעזוב את העוטף.

* בריאות פיזית: למעלה מ-70% מהמשיבים דיווחו על החמרה כלשהי במצב הבריאות הפיזית מאז פרוץ המלחמה.

• שימוש מוגבר בטיפול תרופתי: 34.5% מהמשיבים נטלו טיפול תרופתי או השתמשו בחומרים אחרים בעקבות המצב הביטחוני.

• כאב פיזי ברמות חריגות: 63% מהמשיבים חווים כאב פיזי ברמות בינוניות עד חזקות.

לא רק משבר ביטחוני – משבר בריאותי וחברתי

הממצאים מצביעים על "מעגל שלילי" מסוכן: טראומה ממושכת מובילה להחמרה במצב הגופני, מה שמגביר שימוש בתרופות, מפחית את התפקוד היומיומי, ומעלה את הסיכוי לעזיבה. התוצאה - פגיעה קשה במרקם הקהילתי ובחוסן האזורי. הקשר בין טראומה למחלות פיזיות - כולל יתר לחץ דם, מחלות לב, בעיות עיכול, כאבים כרוניים והפרעות שינה - הוא מדעי ומבוסס, אך בישראל טרם יושמה מדיניות בריאות ציבור המתמודדת עמו בצורה מערכתית.

בתוך כך, "תנועת עתיד לעוטף" ביקשה לקדם התערבות טיפולית מיידית הכוללת הקמת מרכזים ייעודיים לטיפול בפוסט־טראומה ופיתוח רפואה מודעת־טראומה שתספק מענה גם לכאב כרוני ותשלב תוכניות שיקום פיזי וייעוץ תרופתי למניעת תלות והרחבת שירותי בריאות הנפש. בנוסף, יש צורך מהותי בחיזוק החוסן הקהילתי באמצעות הכשרת נאמני בריאות מקומיים, הקמת מסגרות תמיכה קבוצתית ופעילויות מניעה, לצד מעקב שוטף אחר מצב הבריאות ומדידת יעילות ההתערבויות.

יו"ר התנועת, ד"ר לירז כהן ביטון שביצעה את המחקר מסרה: "הנתונים לא משאירים מקום לספק - אנחנו לא רק מתמודדים עם משבר ביטחוני, אלא עם משבר בריאותי וחברתי חמור שמתפתח לנגד עינינו. חיים בחרדה מתמשכת שוחקים את הגוף לא פחות מהנפש, ופוגעים ביכולת של קהילות שלמות להמשיך להתקיים כאן. אם לא תיושם באופן מיידי מדיניות בריאות ציבור מודעת־טראומה, שמטפלת גם בפוסט־טראומה וגם בהשלכות הפיזיות שלה, אנחנו עלולים לאבד את החוסן הקהילתי ואיתו - את האנשים עצמם. מדינת ישראל חייבת לפעול עכשיו: לסייע לריפוי הנפש, לשמירה על הבריאות הפיזית, לחיזוק הקהילות ולהבטיח שהעוטף יהיה חבל ארץ בריא ומשגשג".