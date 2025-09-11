שיחה קטנה - שינוי גדול: המיזם לבריאות הנפש בעידן מלחמה

מומלצים -

יום "?R U OK" מתקיים היום (חמישי) ברחבי הארץ כחלק מהמיזם שמעודד אותנו לשאול "הכל בסדר?" בעידן של משבר ומלחמה. שורד השבי עומר ונקרט שיתף: "מאז שחזרתי מהשבי, כל העם דואג לשלומי ואני מודה על כך מאוד. יחד עם זאת, חשוב לי לעצור לרגע ולשאול גם אתכם - מה שלומכם?".

האירועים מאז אוקטובר 2023 העמידו את כולנו בפני אתגר רגשי לא פשוט. משפחות שכולות, תושבים עקורים, ילדים ובני נוער שחיים במציאות לא פשוטה. בתוך השבר, האחריות החברתית לתמוך אחד בשנייה הופכת לקריטית. איך שואלים "מה שלומך"? כשברור שכולנו לא בסדר. במיוחד בימים אלה, כשצריך לשקם נפש של מדינה שלמה, חשוב לעודד התעניינות אמיתית ולתת לגיטימציה לקושי.

על רקע האתגרים הרגשיים הרבים עימם מתמודדת החברה הישראלית בשנה האחרונה, מתקיים היום יום ?R U OK הרביעי בישראל. המיזם, אותו מובילה עמותת אנוש - העמותה הישראלית לבריאות הנפש, נועד להעלות מודעות ולנרמל את השיח בנושא בריאות הנפש, לעודד התעניינות אמיתית באנשים סביבנו ולזהות סימני מצוקה.

המיזם, שמקורו באוסטרליה, הוקם בשנת 2009 על ידי גווין לארקין בעקבות התאבדותו של אביו. לארקין האמין שאם מישהו היה שואל את אביו אם הכל בסדר, אולי ההתאבדות הייתה נמנעת. ישראל היא המדינה הראשונה בעולם המיישמת את המיזם מחוץ לגבולות אוסטרליה, וזו השנה הרביעית ברציפות שהוא מתקיים בארץ.

?R U OK מבוסס על ארבעה שלבים פשוטים: לשאול אם הכל בסדר, להקשיב, להציע דרכים לפעולה ולשמור על קשר. המטרה היא לעודד שיחות משמעותיות שיכולות לתמוך באנשים שמתמודדים עם קשיים.

במסגרת היום, מתקיימות מגוון פעילויות ברחבי הארץ, כולל קמפיין בהובלתו של שורד השבי עומר ונקרט. הקמפיין מבקש להזכיר כי גם במציאות של שבי, אובדן וטראומה לאומית - לכל רגש יש מקום, וגם מי שלא חווה את הקשה ביותר זקוק למישהו שיקשיב וישאל. ונקרט, שחזר מהשבי בעזה, משתף כי כולם שואלים לשלומו, אך חשוב לו דווקא לעצור ולשאול בחזרה "מה שלומכם?"

הבחירה בעומר היא לא רק מרגשת, היא משנה תפיסה ומאפשרת לכולנו להבין: חשוב שנשים לב לאנשים סביבנו, נתעניין ובכך נוכל לעשות שינוי ולפעמים אפילו להציל חיים. המסר הוא פשוט: שיחה קטנה. שינוי גדול.

ד"ר הלה הדס, מנכ"לית אנוש , מסבירה את חשיבות המיזם: "זו השנה הרביעית שאנחנו באנוש מובילים את מיזם R U OK? בישראל. במיוחד בתקופה הנוכחית, שבה רבים מאיתנו חווים חרדה ומתח, חשוב במיוחד לשים לב לאנשים סביבנו, להתעניין בהם באמת ולעזור להם לעבור תקופה קשה ולהתמודד עם משבר.

צריך לזכור שיש א.נשים שחוו אירועי קיצון כמו שבי או שכול מורכב, ולצד זה יש אינספור א.נשים נוספים שמתמודדים עם אתגרים רגשיים בעוצמות שונות, חלקן בלתי נראות לעין, וחשוב מאד לשים לב אליהם.

השנה בחרנו בעומר ונקרט להוביל את הקמפיין בגלל סיפורו האישי יוצא הדופן, ובגלל העובדה שהוא מייצג את התובנה העמוקה שמאחורי הקמפיין. עומר, כמי שחווה אירוע קיצון, מזכיר לנו שיש א.נשים נוספים שמתמודדים עם אתגרים וקורא לכולנו להתייחס אליהם ולהתעניין, כי כולנו נמצאים במעגלי השפעה וקרבה, וזו הסיבה שהתעניינות אמיתית והקשבה יכולות להיות משמעותיות ואף מצילות חיים".

עמותת אנוש מזמינה את הציבור להיכנס לאתר ruok.org.il ולקבל כלים שיאפשרו לאתר מצוקה אצל הקרובים והסובבים, ואולי אף לשנות חיים. כי לפעמים, שאלה פשוטה כמו "?R U OK" יכולה לעשות את כל ההבדל.

עומר ונקרט: "לקחת חלק בפרויקט 'R U OK' של עמותת אנוש זו זכות גדולה עבורי. המיזם הזה, שמבקש להזכיר שלשיחה אחת קטנה יכולה להיות השפעה עצומה, ריגש אותי מאוד ונתן לי הזדמנות לקחת חלק בהעלאת המודעות למצבם הנפשי של הסובבים אותנו".

"המציאות במדינה שלנו כופה עלינו קשיים נפשיים רבים, וחלקנו אף מקטינים את תחושותינו לנוכח הקשיים של אחרים - ואני כאן כדי להזכיר שלכל אחד יש את הקשיים שלו. מאז שחזרתי מהשבי, כל העם דואג לשלומי ואני מודה על כך מאוד. יחד עם זאת, חשוב לי לעצור לרגע ולשאול גם אתכם - מה שלומכם?", אומר עומר.