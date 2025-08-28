חיסונים נגד ברונכיוליטיס ופפילומה ייכנסו לסל התרופות

מומלצים -

חיסונים נגד ברונכיוליטיס (RSV) ופפילומה (HPV) ייכנסו לסל התרופות ב-1 בספטמבר, כך הודיע היום (חמישי) משרד הבריאות.

• החיסון נגד ברונכיוליטיס יינתן בבית החולים, לתינוקות שנולדו לקראת עונת החורף או במהלכה. תינוקות שייוולדו בשאר חודשי השנה יקבלו את החיסון לפני עונת החורף הבאה בטיפות החלב.

• החיסון נגד נגיף הפפילומה יינתן לגילי 18 עד 26 שלא השלימו את החיסונים בבית הספר. הוא יינתן בקופות החולים, בלשכות הבריאות או בצה"ל בעת הגיוס.

ממשרד הבריאות נמסר כי הוא "מייחס חשיבות עליונה למתן רפואה מונעת לציבור הישראלי תוך הנגשת החיסונים לכלל האוכלוסייה. כחלק בלתי נפרד מכך, זה למעלה מ-25 שנים מתקיים מדי שנה בישראל תהליך ייחודי של עדכון סל שירותי הבריאות, שנועד להבטיח כי הציבור יוכל ליהנות מתרופות וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות במימון ציבורי".