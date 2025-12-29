עברה החלקת שיער - ואושפזה עם אי ספיקת כליות חמורה

למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים הגיעה נערה בת 17 כשהיא סובלת מאי ספיקת כליות חמורה, זאת לאחר שביצעה כמה ימים קודם לכן החלקת שיער. הנערה סבלה מהקאות, סחרחורת וכאב ראש משמעותי, ובבדיקות המעבדה נמצא שהיא סובלת מאי ספיקת כליות חדה באופן משמעותי.

אמה של הנערה מספרת: "היא עברה לפני מספר ימים החלקת שיער, ומיד הרגישה עקצוצים וכאבים בקרקפת, שהובילו לצריבה של העור, ולוו גם בכאבי גב ובתחושת קור. היא התקשרה אליי בוכה ומיד הפסיקה את ההחלקה. לאחר מכן, היא סבלה מכאבי ראש קשים ומהקאות בלתי פוסקות בנוסף לדלקת בקרקפת בצד הימני של הראש. לאחר בירור רפואי בקהילה, מסתבר שהיא קיבלה סטרואידים, אבל זה לא עזר. כשביצענו בדיקות דם עלה שהיא סובלת מאי-ספיקת כליות, והגענו בדחיפות למיון".

ד"ר ג'ני גויכברג, רופאה בכירה במחלקת נפרולוגיה ילדים שטיפלה בנערה, סיפרה: "הנערה אושפזה במשך מספר ימים במחלקת ילדים לצורך ביצוע רפואי מקיף, ניטור וטיפול בנוזלים עם שיפור הדרגתי במצבה, שאפשר את שחרורה מן האשפוז. בהמשך תגיע הנערה להמשך מעקב אמבולטורי במכון לנפרולוגיה ילדים בבית החולים".

מדובר במקרה שני בתוך כחודש של אשפוז עם אי ספיקת כליות חמורה לאחר החלקה. במהלך החודש האחרון אישה בת 25 אושפזה גם היא בבית החולים עקב אי ספיקת כליות קשה לאחר שעברה החלקת שיער.

במחקר שנערך במכון לנפרולוגיה בבית החולים שערי צדק, עלה כי ישנו קשר בין ביצוע החלקת שיער לאשפוזן של עשרות נשים בבית החולים בשל אי ספיקת כליות חמורה. במחקר התסבר כי ברבים מחומרי ההחלקה שנעשה בהם שימוש ישנם חומרים כימיים בעלי חומצות בריכוז גבוה, בראשם חומצה גליאוקסלית. המחקר הוביל את משרד הבריאות לשלול רשיונות מעשרות תמרוקים המכילים את החומר.

פרופ' לינדה שביט, מנהלת המכון לנפרולוגיה בבית החולים שערי צדק, מספרת: "החלקות שמכילות חומצה גליאוקסילית עלולות לפגוע בעור הקרקפת, להיספג ולהתפרק בדם המטופלת, מה שמוביל לשקיעה של החומר בכליה ולגרום לאי ספיקת כליות חריפה וקשה. לפי הניסיון שלנו, בשנים האחרונות ידוע על יותר מ-40 מטופלות שסבלו מאי ספיקת כליות לאחר החלקת שיער, מתוכן שלוש נזקקו לדיאליזה".

לפי פרופ' שביט, "יש להקפיד לא לשים חומרים להחלקת שיער ישירות על הקרקפת או על השורשים, אלא לשמור על מרחק של לפחות 1.5 ס"מ מהם. בנוסף, גם מספרות וגם לקוחות צריכים להקפיד לא לחמם את החומר ולפעול רק לפי הוראות היצרן".