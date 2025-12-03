המחלה הקטלנית חזרה לעולם - והעובד הקטן נפגע

במשך עשורים נחשבה חברת "אבן קיסר" לגאווה ישראלית ולסיפור הצלחה עולמי, אך מתחת למשטחים היוקרתיים מסתתרת טרגדיה בריאותית קשה. רופאים ומומחים מזהירים כי מחלת הסיליקוזיס, שנעלמה מהעולם במאה הקודמת, חזרה לפגוע אנושות במתקיני השיש.

פרופ' מרדכי קרמר מבית החולים בילינסון מתאר תמונת מצב בה ריאותיהם של העובדים מצטלקות, נסתמות ו"מתאבנות" תוך שנים ספורות של חשיפה לאבק, עד למצב בו הם נזקקים לחמצן 24/7 ולעיתים אף להשתלת ריאה כדי לשרוד.

בעוד שבאוסטרליה החליטו בשנת 2024 לאסור לחלוטין את השימוש בשיש מלאכותי, בישראל המאבק נמשך. המומחים משווים את השיש המלאכותי לאסבסט ומגדירים אותו כ"חומר קטלני" שיש להחרימו, כאשר גם משרד העבודה מודה בקושי לפקח על מפעלים רבים הפועלים ללא רישיון. גם ניסיון לעבור לשיטות חיתוך שונות כמו חיתוך רטוב, כשלו. אורי שפירא שוחח עם מי שחלו במחלה אחרי שנים של עבודה.

תגובת אבן קיסר: "אבן קיסר היא חברה ישראלית בינלאומית הפועלת לפי הוראות הדין והרגולציה המחמירים ביותר. החוק בישראל מחייב את מעבדי האבן לנקוט אמצעי מיגון ונהלי עבודה בטיחותיים בזמן שהם חותכים מוצרי אבן ומייצרים אבק, והאחריות המלאה חלה עליהם בלבד. החברה משקיעה שנים רבות בקידום הבטיחות בתעשייה אך בסופו של יום מעבדי השיש הינם לקוחותיה ולא עובדיה, ורק בכוחם לקבוע את שיטת עבודתם".

תגובת משרד העבודה: "במשרד העבודה ניתן איסור בעבודה עם שיש אבן קיסר או עם אבן מלאכותית אחרת נלקח בחשבון ע"י מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה. לאורך השנים, משרד העבודה נקט ונוקט בשורת צעדים למזעור פוטנציאל החשיפה. לגבי תביעות משפטיות, אנו מנועים מלפרט. ענף עיבוד השיש הינו ענף דינמי בו נפתחים ונסגרים תדיר מפעלים ומקומות עבודה. בנוסף, מפעלים רבים לא טורחים להוציא רישיון עסק כך שהמדינה לא יודעת עליהם ולא יכולה לפקח עליהם".