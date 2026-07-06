משרד הבריאות פרסם הבוקר (שני) אזהרה ממותג שמן זית נוסף "שמן זית הכפר דאלית אל כרמל", המיוצר על ידי משק הגליל במג'אר, מכלל תאריכי התפוגה והתכולה שבדרכי השיווק, בעקבות פעולות פיקוח שגרתיות שערך שירות המזון במשרד הבריאות וכן תלונת אזרח בנושא.

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מבדיקה שערך משרד הבריאות נמצא כי היצרן אינו מוכר למשרד הבריאות ומקור השמן אינו ידוע. בהודעה נכתב כי המשרד "מזהיר את הציבור מצריכת מוצר זה וכן מרכישת מוצרי מזון ממקורות שאינם מזוהים או שאינם עומדים בדרישות החוק. הציבור מתבקש לרכוש מוצרי מזון רק ממשווקים מורשים וממקורות מוכרים.

לאחרונה פרסם משרד הבריאות אזהרה לציבור מפני רכישת שמן זית ממותג "טיפה טהורה", בשל תלונות שהתקבלו על המוצר, לאחר שאדם פנה למיון עם תסמיני הרעלת מזון.

בעקבות תלונה שהתקבלה, עלה חשד כי המוצר שמן זית של המותג "טיפה טהורה" מזויף ואינו תואם להגדרה של שמן זית. התלונה התקבלה לאחר שאדם פנה למיון עם תסמינים של הרעלת מזון ושוחרר לאחר מספר שעות.