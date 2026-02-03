היסטוריה בספרד: השתלת פנים ראשונה מסוגה בוצעה בביה"ח

בית חולים בברצלונה ביצע אתמול (שני) השתלת פנים היסטורית, שבה התורמת, לראשונה בעולם, הציעה את פניה לתרומה לפני שעברה המתת חסד. הניתוח המורכב כלל השתלת רקמה מרוכבת מהחלק המרכזי של הפנים ודרש השתתפות של כ-100 אנשי מקצוע, כולל פסיכיאטרים ואימונולוגים, כך נמסר בהצהרה מבית החולים היוקרתי "ואל ד'חברון".

רכזת ההשתלות בבית החולים, אליזבת נאבס, מסרה ל"רויטרס" כי התורמת הראתה "רמת בגרות שמשאירה אותך פעור פה. מישהו שהחליט לסיים את חייו מקדיש את אחת מהמשאלות האחרונות שלו לזר ונותן לו הזדמנות שנייה בקנה מידה כזה".

הנתרמת, שזוהתה רק בשמה הפרטי קרמה, סבלה מהתמוטטות רקמות פנים כתוצאה מזיהום חיידקי שנגרם מעקיצת חרק, אשר השפיע על יכולתה לדבר, לאכול ולראות. "כשאני מסתכלת במראה בבית, אני חושבת שאני מתחילה להיראות יותר כמו עצמי", סיפרה במסיבת עיתונאים ביום שני, והוסיפה שההחלמה שלה מתקדמת טוב מאוד.