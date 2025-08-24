מטופל תקף רופא והביא לאשפוזו בבית החולים ברזילי

מומלצים -

מתמחה בפסיכיאטריה בבית החולים ברזילי שבאשקלון אושפז ביום שישי במחלקה הכירורגית לאחר שהותקף על ידי מטופל במהלך בדיקתו במיון הפסיכיאטרי בבית החולים. ד"ר זאב פלדמן, יו"ר ארגון רופאי המדינה קרא: "עיבוי ההגנה והצבת שוטרים בחדרי המיון - צו השעה".

אירוע התקיפה התבצע לאחר שהמטופל (בעל רקע פסיכוטי) הגיע למיון והופנה לבדיקת פסיכיאטר. המטופל נכנס לחדר הרופא, נעל את הדלת ובמהלך הבדיקה זרק כיסא לעבר הרופא ולאחר מכן התנפל עליו, השליך אותו לרצפה ותקף אותו באגרופים. הרופא אשר נפגע פיזית ונפשית אושפז במצב בינוני במחלקה כירורגית עם שבר בכתף וחבלה חמורה בקרסול.

בעקבות האירוע החמור הגיש הרופא תלונה במשטרה. ד"ר פלדמן מסר: "תדירות אירועי האלימות כנגד צוות רפואי עולה בתקופה האחרונה. האירוע החמור כנגד רופא פסיכיאטר בחדר המיון בברזילי מדגיש את הצורך בעיבוי ההגנה הפיזית על הצוותים הרפואיים, בנוכחות מאבטחים ובוודאי בנוכחות שוטרים בעיקר בחדרי המיון. בתקופה בה פוגעים בתקציב הבריאות, חשוב להזכיר למקבלי ההחלטות כי חובה להגן על הצוותים הרפואיים שעובדים יומם וליל כדי שיוכלו להתרכז בטיפול הרציף באזרחי ישראל. על השר לבטחון פנים ומ"מ שר הבריאות להדרש לסוגיה בהקדם".

המרכז הרפואי ברזילי התייחס למקרה ומסר: "מדובר באירוע חמור של תקיפת רופא במהלך עבודתו בחדר המיון הפסיכיאטרי. הרופא טופל ואושפז, והצוותים שלנו מלווים אותו באופן צמוד. המרכז הרפואי ברזילי מגנה בתוקף כל גילוי של אלימות כלפי אנשי הצוות. אנו מאחלים לרופא החלמה מלאה ומהירה".